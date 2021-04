Alors qu’ils restaient sur une défaite à domicile face à Chicago et que Jaylen Brown (épaule), Evan Fournier (protocole sanitaire) et Robert Williams III manquaient à l’appel, les C’s n’avaient pas vraiment le moral depuis le début de semaine. Kemba Walker s’est donc attelé à redonner le sourire à son groupe en délivrant une grosse prestation face aux Suns de Chris Paul : 32 points (record de la saison égalé), 4 rebonds, 4 passes décisives.

Sa performance a été précieuse, d’autant plus aux côtés d’un Jayson Tatum dans un soir sans. Mis en confiance par ses 11 points inscrits après moins de 7 minutes de jeu, l’ex star des Hornets a ensuite pris ce que la défense adverse lui a donné, pour faire feu de loin, finir près du cercle ou décaler ses coéquipiers pour des paniers faciles.

« J’ai juste pris les tirs et fait les choix tels qu’ils se sont présentés à moi. Selon ce que la défense me proposait, j’ai essayé de répondre. J’ai mis des tirs et mes coéquipiers ont vraiment bien joué. On a affiché de la dureté, et c’est vraiment une victoire d’équipe », a-t-il glissé après la rencontre.

Précieux jusqu’à la fin

Les Suns ont longtemps flirté sous la barre des 10 points d’écart dans le dernier acte, maintenant la pression sur les hommes de Brad Stevens. Mais ces derniers ont pu compter sur deux coups d’éclat de Kemba Walker pour distancer à nouveau Phoenix. Son 3-points acrobatique à cinq minutes de la fin et son interception sur Cameron Johnson ont alors scellé le sort de la franchise de l’Arizona.

Souvent pointé du doigt pour son irrégularité, principalement due à ses pépins aux genoux, Kemba Walker n’a pas dérogé de sa routine : « Rester prêt, confiant et croire en mon travail ». Celui-ci a payé cette nuit au cours d’un match où son état de santé n’a rien révélé si ce n’est celui d’un joueur en forme à l’approche de grandes échéances. Kemba Walker en a ainsi profité pour rassurer sur ce point.

« Je me sens bien. Bien sûr, certains matins seront meilleurs que d’autres. Mais je vais bien, j’ai beaucoup travaillé sur la façon de prendre soin de mon corps. Il faut continuer là-dessus », a-t-il conclu.