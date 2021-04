Le MVP de la nuit | Jaylen Brown, Monsieur Efficacité

On attendait Jayson Tatum, irrésistible depuis dix jours, et c’est son compère Jaylen Brown qui a crevé l’écran cette nuit. All-Star pour la première fois cette saison, l’arrière de Boston a placé les Celtics sur les bons rails en plantant les cinq premiers points pour un 5-0. Mais il ne s’est pas arrêté là… Il inscrit 12 des 14 premiers points de Boston, et les Lakers sont déjà au bord du KO (14-2).

Adroit de loin et toujours aussi agressif vers le cercle, Jaylen Brown va planter 13 de ses 14 premiers tirs, et il va se signaler par une série de 11 points de suite entre la fin du 3e quart-temps et le début du 4e.

Résultat : Boston va compter jusqu’à 27 points d’avance ! Puis… plus rien. Le trou noir. Brad Stevens est obligé de rappeler ses meilleurs joueurs, et c’est Jaylen Brown qui met fin à la tentative de braquage des Lakers. Il a pourtant deux ou trois défenseurs autour de lui, mais il marque les deux paniers qui assurent la victoire.

« Ce soir, il était vraiment concentré sur le scoring. Il était surréaliste » constate Brad Stevens. « On est rarement aussi efficace aux tirs. Évidemment, c’est le genre de stats qui n’arrive qu’une fois dans une saison, mais il réalise une grande saison. Ce soir, on a essayé de le servir au maximum. »

« Un duel Celtics-Lakers fait rêver les enfants, et peu importe qui est sur le terrain, je suis toujours motivé pour le jouer »

À l’arrivée, la perf’ est effectivement énorme, pas loin d’être son meilleur match en carrière avec 40 points et 9 rebonds à 17/20 aux tirs ! Une prestation de rêve dans un « Clasico ».

L’arrière/ailier du Massachusetts ne pouvait imaginer meilleure soirée. « Un duel Celtics-Lakers fait rêver les enfants, et peu importe qui est sur le terrain, je suis toujours motivé pour le jouer » réagit Jaylen Brown. « Avec l’énergie apportée par les fans de retour dans la salle, ça fait du bien de gagner. »

Une victoire, la cinquième de suite, qui permet à Boston de revenir à la hauteur d’Atlanta, à la 4e place de la conférence Est. Si périlleux sans Evan Fournier, mais aussi désormais Robert Williams III, touché au genou, ce « road trip » est finalement formateur pour ces Celtics.

« On voulait revenir à la maison sur une bonne note, et c’est ce qu’on a fait » conclut Jaylen Brown. « C’est important pour nous. On a été en difficulté, avec des hauts et des bas. On est mieux dans cette deuxième partie de saison, et on essaie de remonter un peu la pente. »