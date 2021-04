Cinq pertes de balle et c’est à peu près tout. Russell Westbrook a fait dans l’ultra-propreté cette nuit sur le parquet du Magic. Pas très heureux avec son tir ces dernières semaines, il a profité du retour de Bradley Beal pour récupérer de bonnes positions derrière la ligne à 3-points.

À l’instar de la passe à une main de l’arrière, dans le « money time » pour casser une prise à deux au poste, qui s’est terminée en tir primé pour le meneur. Sans échec à cette distance (3/3), ni sur la ligne des lancers-francs (4/4), le meneur a terminé avec 23 points (8/11 au total).

À côté de cela, il a encore noirci la feuille avec ses 15 passes décisives et ses 14 rebonds pour signer son 20e triple-double de la saison. Avec 166 triple-double en carrière, l’ancien meneur du Thunder et des Rockets se rapproche soir après soir du recordman en la matière, Oscar Robertson (181).

Une 4e saison avec un triple-double de moyenne !

Le MVP 2017 a largement accéléré le tempo depuis la pause du All-Star Game : il affiche 24 points, 12 rebonds et 12 passes de moyenne !

« Russ est un joueur dynamique mais il a besoin de shooteurs autour de lui et de grands capables de s’ouvrir et de finir au cercle », remarque son coach Scott Brooks. « Son jeu l’exige. On a retrouvé nos shooteurs ce soir. » Washington a en effet terminé avec un très joli 19/36 à 3-points.

Le Magic retrouvait, lui, Cole Anthony. Et ce dernier a été impressionné par son adversaire du soir.

« Ce type est un animal », qualifie-t-il. « Tous ceux qui essaient de lui manquer de respect doivent regarder le basket et le regarder jouer car c’est un animal. »

Un phénomène avec qui le rookie d’Orlando aimerait bien bosser à l’intersaison. « Je lui ai dit : ‘Yo, cet été, je veux essayer de travailler avec toi.’ Je veux m’entraîner avec tous les joueurs d’élite possible et avec quelqu’un qui a parcouru tout ce chemin. Je n’ai que du respect pour lui, donc chapeau à Westbrook. »