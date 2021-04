Stats & Highlights | Miami et Utah sont solides, Portland enchaîne

La logique a été respectée ce mercredi soir. Favoris sur le papier, les Blazers, le Heat et le Jazz n’ont pas fait mentir les pronostics.

Les premiers enchaînent une 4e victoire d’affilée, en écartant les Pistons en deuxième période. Les seconds ont fait parler leur défense en dernier quart-temps face aux Pacers et c’est une deuxième victoire de suite. Les derniers enfin continuent de gagner (sept succès de rang) car Memphis n’a pas fait trembler Rudy Gobert et compagnie.

Detroit – Portland : 101-124

Jerami Grant et les Pistons ont tenu une mi-temps. Le joueur de Detroit inscrit 17 points avant la pause, permettant aux joueurs de Dwane Casey de rejoindre les vestiaires avec un point d’avance. Sauf qu’en seconde période, Damian Lillard prend les choses en main.

Il inscrit un premier panier primé qui lance un 17-2 de Portland. Les Blazers enchaînent alors cinq paniers à 3-pts de suite et le meneur colle 16 points en troisième quart-temps. Ainsi, Portland a fait le break et va garder le rythme avec son adresse extérieure. Detroit pourra bien se rapprocher à six points, en début de dernier acte, ce n’est pas suffisant pour éviter une nouvelle défaite.

Pistons / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Grant 34 11/19 3/5 5/9 0 2 2 4 0 1 1 3 30 27 S. Bey 25 0/8 0/7 0/0 0 4 4 2 6 1 3 0 0 -4 M. Plumlee 30 8/11 0/0 2/2 1 2 3 2 3 0 0 1 18 21 S. Lee 20 1/4 0/0 0/0 1 1 2 6 1 0 2 1 2 6 J. Jackson 19 0/5 0/1 0/0 0 4 4 1 2 1 2 0 0 -1 T. Cook 15 3/3 0/0 1/2 1 2 3 1 4 0 0 0 7 10 I. Stewart 18 2/6 2/4 0/0 0 4 4 0 4 1 1 1 6 7 F. Jackson 23 3/11 2/6 0/0 1 4 5 1 1 0 1 0 8 5 H. Diallo 26 7/8 2/3 3/3 0 7 7 3 2 1 2 1 19 28 D. Sirvydis 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 C. Joseph 28 5/10 0/1 1/1 1 1 2 9 3 2 4 0 11 15 Total 40/86 9/27 12/17 5 31 36 29 26 7 16 7 101 Trail Blazers / 124 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Covington 30 6/8 4/5 0/0 0 6 6 1 2 3 1 1 16 24 N. Powell 34 5/10 1/3 3/3 0 3 3 2 3 3 1 2 14 18 J. Nurkic 21 2/4 0/0 2/3 1 5 6 4 3 1 4 0 6 10 D. Lillard 36 9/19 5/7 10/11 1 3 4 10 2 1 2 0 33 35 C. McCollum 36 8/16 4/8 4/4 0 3 3 6 1 1 1 2 24 27 C. Anthony 22 6/13 1/4 3/3 0 3 3 0 2 1 3 0 16 10 H. Giles III 1 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 D. Jones Jr. 18 1/5 1/2 0/0 3 1 4 0 1 1 0 2 3 6 E. Kanter 27 4/4 0/0 2/2 1 7 8 1 3 0 1 0 10 18 A. Simons 14 0/2 0/1 0/0 0 4 4 3 3 0 0 0 0 5 C. Elleby 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 Total 42/82 16/30 24/26 6 37 43 27 20 11 13 7 124

Indiana – Miami : 87-92

Dans cette partie, chaque équipe a eu ses moments forts et ses séries jusqu’au dernier quart-temps. Après une première mi-temps réussie, qui a conduit à 13 points d’avance, Indiana voit Miami conclure le premier acte avec un 11-0. Les Pacers réagissent alors, après la pause, avec un 13-0. Mais le Heat répond avec un nouveau 11-0.

La rencontre va ensuite rester très serrée. En milieu de dernier acte, les Floridiens font la différence en deux temps. D’abord, Duncan Robinson et Jimmy Butler inscrivent six points. Puis, la défense étouffe Indiana, avec seulement cinq points encaissés en sept minutes, et les finalistes 2020 l’emportent.

Pacers / 87 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Sabonis 35 4/8 0/1 1/2 5 9 14 3 4 1 3 1 9 20 J. Holiday 26 2/11 1/8 0/0 0 1 1 2 1 2 0 0 5 1 M. Turner 28 6/9 3/6 0/0 0 6 6 0 5 0 2 3 15 19 M. Brogdon 31 2/12 1/8 2/2 2 5 7 2 3 0 1 0 7 5 C. LeVert 33 5/12 0/4 4/6 0 1 1 6 1 4 3 0 14 13 D. McDermott 23 5/6 4/5 0/0 0 3 3 1 2 0 1 0 14 16 G. Bitadze 11 3/6 1/1 0/0 2 1 3 1 5 0 0 0 7 8 T.J. McConnell 25 5/12 0/0 1/2 2 5 7 5 1 0 1 0 11 14 E. Sumner 15 1/5 1/2 0/0 0 3 3 1 0 0 1 0 3 2 A. Holiday 14 1/4 0/2 0/0 0 3 3 2 1 0 1 0 2 3 Total 34/85 11/37 8/12 11 37 48 23 23 7 13 4 87 Heat / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Ariza 26 1/7 0/3 0/2 0 3 3 1 1 1 1 0 2 -2 J. Butler 37 6/14 0/2 6/7 1 4 5 4 1 2 2 1 18 19 B. Adebayo 35 4/10 0/0 8/12 3 5 8 7 2 1 2 2 16 22 G. Dragic 24 5/10 2/5 0/0 0 3 3 2 2 0 2 0 12 10 D. Robinson 33 7/12 6/11 0/0 0 8 8 4 3 0 3 0 20 24 P. Achiuwa 8 1/2 0/0 0/0 2 2 4 0 2 0 0 0 2 5 N. Bjelica 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 A. Iguodala 23 1/4 0/1 0/0 2 5 7 2 1 1 1 0 2 8 G. Vincent 17 1/6 0/4 1/2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -3 T. Herro 32 6/13 2/6 3/5 0 3 3 2 0 0 0 1 17 14 Total 32/78 10/32 18/28 8 34 42 22 14 5 11 4 92

Memphis – Utah : 107-111

Même sans Donovan Mitchell, absent pour raisons personnelles, le Jazz a été solide en gardant jusqu’à la fin sous contrôle les Grizzlies. L’écart n’a jamais excédé les dix points, mais les hommes de Quin Snyder n’ont jamais véritablement été en danger.

Quand l’un n’est pas là, c’est l’autre qui fait le boulot : Mike Conley a donc marqué 13 points en dernier acte. Petit à petit, même après les deux lancers de Ja Morant à 109-107, Memphis cède, ne parvenant pas à renverser le Jazz. Royce O’Neal, lui aussi sur la ligne des lancers-francs, valide le succès d’Utah dans les ultimes secondes.