Après son opération, la saison de Mitchell Robinson est sans doute terminée

Au moins six semaines, c’est la durée moyenne estimée pour se remettre d’une telle opération. Les Knicks viennent d’annoncer que l’intervention chirurgicale sur Mitchell Robinson, qui s’était fracturé le pied, s’est bien passée.

La franchise n’a en revanche pas donné de date de retour potentielle mais à l’issue de ces six semaines, la saison régulière sera terminée. Le pivot pourrait éventuellement rejouer en cas de qualification en playoffs.

Une sacrée tuile pour l’intérieur, qui sortait juste de l’infirmerie après une blessure à la main, dans la troisième année de son contrat rookie. Le New York Post pense que la franchise a maintenant de bonnes chances d’exercer sa « team option » pour la saison prochaine, à 1.8 million de dollars. Quitte donc à le laisser devenir free agent non protégé à l’été 2022, au lieu de le protéger à la prochaine free agency pour être sûr de le conserver à long terme.

Un pivot en renfort ?

À court terme, son absence affaiblit en tout cas considérablement la raquette des Knicks, déjà peu fournie en nombre. « Perdre Mitch est difficile », déplore par exemple Taj Gibson, qui avait l’habitude de travailler avec le joueur de 22 ans. « On ne sait même pas combien de temps il va être absent. J’essaie encore de me faire une idée. Je vais laisser les gars d’en haut faire ce qu’ils ont à faire. »

Les dirigeants devraient ainsi naturellement chercher à signer un pivot avec l’un des deux spots restants dans l’effectif. Même si pour l’heure, le dernier pivot de l’équipe, Nerlens Noel, apporte satisfaction. Il s’est encore démarqué cette nuit face au Heat avec 4 gros contres, en plus de 8 points et 11 rebonds.

« On cherche toujours à voir qui est disponible », remarque Tom Thibodeau, à propos de ce renfort attendu. « On a déjà vécu cette situation lorsque Mitchell était sur la touche plus tôt dans la saison. On aime ce que fait Nerlens en tant que titulaire et ce que Taj apporte. On a probablement besoin d’un peu de sécurité à ce niveau. Mais nous avons aussi des gars polyvalents comme Julius (Randle). »