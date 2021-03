Sa suspension purgée, Malik Beasley veut tourner la page

Sanctionné par la justice américaine et puni de 12 matchs de suspension pour avoir plaidé coupable de menaces par arme à feu lors d’un incident chez lui, Malik Beasley a pu rejouer avec Minnesota la nuit dernière.

Sa production a montré qu’il était encore un peu rouillé après avoir manqué plus d’un mois de compétition (13 points à 4/17 au tir, dont 3/12 à 3-points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions en 30 minutes). Mais l’essentiel était ailleurs, le joueur ayant assuré qu’il avait profité de ce confinement inédit pour faire le point sur sa vie, visiblement prêt à emprunter un nouveau départ et à tirer un trait sur ses écarts comportementaux.

« Je me sens beaucoup mieux. J’ai l’impression que ma vie est là où elle doit être. J’ai eu la chance de travailler sur moi-même sur et en dehors du terrain. J’ai appris de mes erreurs, et je suis prêt à aller de l’avant », a-t-il notamment déclaré. « Je travaille sur ma santé mentale, mon image, j’ai fait quelques trucs en dehors des terrains et dans la communauté. »

« Maintenant, c’est l’heure de se remettre au travail »

Pour ce qui est du basket, Malik Beasley a manqué 8 de ses 9 premiers tirs avant de commencer à trouver un peu plus la ficelle, avec notamment deux paniers à 3-points dans le dernier acte. Et sur le plan purement sportif, Minnesota ne peut que se réjouir de le voir réintégrer l’équipe.

« L’énergie, les intentions étaient là », a notamment souligné son nouveau coach, Chris Finch. « C’est juste assez courant. Je suis content qu’il ait pu en mettre quelques-uns en fin de match, afin de pouvoir se remettre un peu en jambes. »

Sur le plan physique, le joueur se sent bien et espère continuer à retrouver le rythme avec l’enchaînement des matchs.

« Ça faisait du bien d’être de retour, de mettre quelques tirs. Je me suis beaucoup préparé pour ça. Au niveau de l’endurance, je me suis senti bien. Au niveau physique aussi. Je dois retrouver mon rythme. J’ai fait de mon mieux pour récupérer autant de rythme que possible, et je dois continuer comme ça. J’ai eu la chance de regarder l’équipe et de voir ce qui marchait bien et ce sur quoi on devait continuer à travailler. Maintenant, c’est l’heure de se remettre au travail. »