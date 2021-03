Pas de gros transfert à venir chez les Knicks ?

Avec leur septième place dans la conférence Est (21 victoires pour 22 défaites), les Knicks réalisent une saison plus que correcte pour eux, et surtout bien meilleure que celle attendue. Il serait donc tentant de vouloir faire encore mieux en se renforçant d’ici la « trade deadline » de ce jeudi.

Sauf que d’après SNY, les dirigeants voudraient éviter de casser la dynamique actuelle et la cohésion mise en place par Tom Thibodeau. D’autant que les Knicks se sont déjà renforcés en cours de saison avec Derrick Rose.

D’après nos confrères, les Knicks ont pourtant récemment discuté avec le Magic autour d’Evan Fournier (aussi dans le viseur de Boston), et on parle d’un possible intérêt pour Victor Oladipo, dont l’avenir à Houston reste incertain.

Mais New York n’aurait montré aucun signe clair de recrutement ces derniers jours. Bien évidemment, les dirigeants seront tout de même attentifs jusqu’à ce jeudi, au cas où une opportunité en or se présente devant eux.

Le seul dossier qui pourrait évoluer, c’est celui d’Austin Rivers. L’arrière est écarté de la rotation depuis plusieurs semaines et après son congé paternité, il attend toujours son départ. D’après ESPN, le fils de Doc sera sans doute transféré ou coupé d’ici jeudi, ce que SNY confirme.