Tom Thibodeau ne compte plus sur Austin Rivers

Une des rares recrues de l’été aux Knicks, Austin Rivers va prochainement faire ses valises. C’est ce qui se murmure depuis l’annonce de l’arrivée de Derrick Rose, et les propos de Tom Thibodeau le confirment à demi-mots. Le coach new-yorkais s’appuie sur une rotation à 10 joueurs, et face au Heat, le fils de Doc n’est pas entré en jeu. Comme Frank Ntilikina et Kevin Knox, il a son billet de sortie pour un échange, et en attendant il s’assoit au bout du banc.

« Austin est reconnu, c’est un vétéran. Il sera prêt. C’est conjoncturel » se justifie le coach des Knicks dans le New York Post. « Habituellement, ça fonctionne. Quand on fera appel à lui, je sais qu’il sera prêt à jouer. »

Ce même Tom Thibodeau confirme que les Knicks se préparent à un autre échange, et que le téléphone sonne. Selon le New York Post, on leur aurait ainsi proposé J.J. Redick et/ou Lonzo Ball, et la direction garderait un œil sur Victor Oladipo, voire Bradley Beal.

« Je pense que Leon (Rose), Wes (William Wesley) et Scott (Perry) sont en communication permanente avec toutes les équipes de la ligue » poursuit Tom Thibodeau. « Tout cela fait partie du business. Vous évoquez un certain nombre de possibilités, vous regardez les avantages et les inconvénients, ce que cela pourrait ajouter, et il y a un certain nombre de joueurs dont on a parlé. »

Outre Austin Rivers, Knox et Ntilikina, Elfrid Payton pourrait aussi être transféré.