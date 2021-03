Sans LaMelo Ball, Terry Rozier et les Hornets s’imposent au forceps face aux Spurs

LaMelo Ball sans doute sur la touche pour toute la fin de saison, les Hornets changent de style pour leur premier match sans le rookie. Le jeu est bien plus lent, et Charlotte n’inscrira même qu’un seul panier sur contre-attaque lors du premier quart-temps. Les défenses sont ainsi plutôt bien en place et le « drive & kick » des Spurs est bien contenu par les Hornets, qui s’appuient sur leurs extérieurs pour prendre un peu d’avance (31-21) après 12 minutes.

Gregg Popovich décide de donner le ballon à Rudy Gay au poste pour faire travailler différemment la défense de Charlotte. Ça fonctionne dans un premier temps, l’ailier scorant et distribuant le jeu pour revenir au contact.

Le problème, c’est que LaMelo Ball ou pas, il y a désormais une vraie identité chez les Hornets, qui ressemble d’ailleurs pas mal à celle des Spurs, James Borrego étant un disciple de Gregg Popovich. Le ballon circule ainsi bien, les décisions sont prises rapidement et les décalages sont exploités. C’est ainsi P.J. Washington qui trouve ses partenaires, en particulier Gordon Hayward, et il y a de nouveau +10 (55-45) à la mi-temps.

L’adresse de Terry Rozier fait la différence

Les deux défenses empêchant les deux attaques de s’emballer, on assiste à un vrai combat de boxe, et DeMar DeRozan doit revenir aux fondamentaux, avec du travail à mi-distance pour permettre à San Antonio de revenir.

Derrick White chauffe également et les Spurs sont revenus à égalité (74-74). Ils parviennent même à passer devant mais la fin de match est pour Terry Rozier. L’ancien Celtic multiplie les réussites et il assure sur la ligne des lancers-francs pour offrir trois points d’avance à son équipe (98-95) à 18 secondes de la fin. DeMar DeRozan préfère aller dunker que de chercher à tout prix le 3-points, mais Gordon Hayward inscrit également ses lancers.

Il y a toujours trois points d’écart (100-97) et 8 secondes à jouer. San Antonio doit dégainer de loin et c’est Patty Mills qui est bien décalé pour arracher la prolongation. C’est raté pour l’Australien et c’est donc une victoire au forceps pour Charlotte, qui reste à l’équilibre (21v-21d) à la 6e place de l’Est.