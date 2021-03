• Dick Vitale et Jay Bilas dévoilent leurs favoris avant le début de la March Madness

• Les réactions du coach de Gonzaga et des stars du tournoi

Du 18 mars au 5 avril, ne manquez rien de la March Madness

Après la révélation du tableau final, les experts ESPN Seth Greenberg et LaPhonso Ellis misent sur Baylor tandis que Dick Vitale et Jay Bilas parient plutôt sur Gonzaga, invaincu, pour remporter le titre.

Dick Vitale : « J’aime les chances des Zags. Je les aime beaucoup… Retenez ce que je dis : ils vont faire comme Bobby Knight en 1976. Ils vont finir à 32-0. Ils vont gagner ce tournoi. »

Jay Bilas : « Je me demande si ce n’est pas la meilleure équipe que Mark Few ait jamais eue. L’équipe de 2017 qui avait atteint la finale face à North Carolina était plus imposante physiquement. Mais je pense que c’est la meilleure équipe sur le plan offensif. C’est absolument une belle équipe en attaque. Il n’y a pas d’autre équipe qui puisse aligner trois joueurs comme Suggs, Kispert et Timme. J’apprécie aussi le tableau de Gonzaga. C’est le premier tournoi depuis 1976 sans Duke ou Kentucky et cette année-là, Indiana avait réalisé ce 32-0. Gonzaga a une chance de faire pareil. Leur tirage au sort est fantastique. Ils ne pouvaient pas demander un meilleur tirage. Quant au plus mauvais tirage, pour moi, c’est Oklahoma State. »

Avant le début du tournoi, les entraîneurs et les joueurs ont évoqué leur manière de se préparer. Pour Mark Few, entraîneur de Gonzaga, il faut remettre les compteurs à zéro, sans occulter que ses joueurs réalisent quelque chose d’exceptionnel.

« Ce que nous avons vécu cette année, ce parcours incroyable, le fait d’être encore invaincu, c’est fou ! Nous avons assumé notre statut de numéro 1 toute l’année, depuis le 1er novembre. Donc, je pense que c’est un accomplissement incroyable. Cela dit, nous voulons gagner le championnat national, et la seule chose que je peux offrir à mes joueurs, c’est de vivre cette expérience. À chaque match, il faudra être prêt, et nous devons jouer vraiment, vraiment bien, y compris ce premier tour. Ce qui est intéressant, c’est de vivre dans la bulle et de faire tout cela, je pense que ce sera un véritable défi mental pour nous tous. »

Côté Baylor, la star Jared Butler évoque le plaisir de vivre l’événement le plus médiatisé du basket américain. « Jouer dans le Big 12 nous a très bien préparés [pour le tournoi de la NCAA], surtout à cette période de l’année. C’est un moment où les joueurs font la différence, les fautes ne sont pas toutes sifflées et il y a beaucoup d’équipes qui sont vraiment bonnes. Il faut agir ou mourir, gagner ou rentrer à la maison, et c’est plaisant. »

Intérieur vedette d’Iowa, Luka Garza ne se prend pas trop la tête. « Je pense que ça va être similaire à la façon avec laquelle nous avons géré les choses toute l’année, en s’assurant que nous ne nous mettons pas dans une situation compliquée. Nous allons être mis en quarantaine et commencer à regarder les vidéos de Grand Canyon, puis nous nous retrouverons en équipe pour préparer ça collectivement. » Mais Luke Garza se méfie tout de même car cette petite université a surpris lors du tournoi de la WAC. « Dès que leur nom est apparu, on pouvait voir tout le monde sur son téléphone, à commencer à les chercher, à regarder leurs statistiques. Évidemment, pour eux, gagner la saison régulière puis le tournoi de la WAC est très impressionnant, et nous savons que nous jouons une grande équipe. Ils ont battu Nevada, qui est une très bonne équipe et ils ont dominé Arizona State très tôt dans l’année, donc nous savons que nous allons défier une grande équipe. »

Autre star du tournoi, l’arrière d’Illinois Ayo Dosunmu. Ce dernier ne s’est pas trop projeté sur le tableau. « La chose la plus importante pour nous est de prendre un match à la fois, et pas vraiment de regarder qui nous pourrions jouer ensuite. Il suffit de se concentrer sur notre adversaire et de ne rien prendre pour acquis. On a conscience, qu’il s’agit de gagner ou rentrer à la maison. J’ai l’impression que lorsque nous avons cet état d’esprit, nous allons jouer avec l’intensité nécessaire. »

LES AFFICHES À SUIVRE

19 mars

Illinois – Drexler (18h15)

Baylor – Hartford (20h30)

20 mars

Iowa – Grand Canyon (23h25)

Gonzaga – Norfolk State (02h20)

Article rédigé avec les équipes de ESPN

