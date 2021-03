Billy Donovan soufflé par le niveau de jeu de Zach LaVine

Et si c’était la plus belle prestation de la saison de Zach LaVine ? Oui, l’arrière de Chicago avait collé 46 points à 68% de réussite au shoot contre les Pelicans en février ou encore 45 points à 57% face aux Clippers en janvier, mais sa sortie contre Oklahoma City est un modèle d’efficacité en peu de temps.

Car à la différence des matches précédemment cités où il avait dépassé les 37 minutes, Zach LaVine n’en a passé que presque 31 sur le parquet mardi soir. Le temps d’inscrire 40 points à 15/20 au shoot (75%), tout en ne perdant qu’un petit ballon, contre cinq dans les rencontres face à New Orleans et Los Angeles. Bref, un vrai « clinic ».

« Il est incroyable », résume Billy Donovan. « Il a marqué 40 points en 30 minutes. C’était dingue. En première mi-temps, il colle 20 points et pourtant, je pense qu’il a été encore meilleur en troisième quart-temps, avec 20 points. Il voulait qu’on revienne en seconde mi-temps avec intensité et il a montré l’exemple. »

« Il a défendu avec une grosse intensité et a été incroyablement efficace offensivement »

Le coach des Bulls a tenu à insister sur l’attitude de son All-Star en troisième quart-temps. C’est lui qui a lancé les Bulls, avec trois paniers de suite en trois minutes, puis, étonnement, Zach LaVine a rejoint le banc. Pourquoi ?

« Il m’a demandé de sortir car il était épuisé », explique Billy Donovan sur ces 93 secondes passées sur le banc pour souffler. « Il défendait sur Shai Gilgeous-Alexander et il a été agressif, tellement qu’il s’est fatigué. Il a défendu avec une grosse intensité et a été incroyablement efficace offensivement. »

L’arrière du Thunder avait été excellent en première mi-temps avec 17 points à 8/11, surtout sur des séquences de un-contre-un avec des pénétrations tranchantes. Après la pause, en troisième quart-temps, il baisse d’un cran avec seulement quatre unités marquées à 2/6 au shoot et deux ballons perdus. La faute, en partie, à Zach LaVine.

Solide en défense et toujours aussi facile en attaque, le meilleur marqueur des Bulls a donc brillé de mille feux dans la victoire de Chicago. Une performance de All-Star sur laquelle les Bulls ont pu s’appuyer, alors qu’il avait été discret contre Toronto et que ses coéquipiers avaient alors fait le boulot.

« On a joué avec plus d’énergie et de sentiment d’urgence », explique le double vainqueur du concours de dunks. « Ces deux derniers matches, on a été agressif, avec plus de continuité. Je voulais donner le ton. »