Norman Powell signe chez And1

« Faire à présent partie de cette marque est quelque chose de surréaliste ». Pour fêter sa meilleure saison en carrière, Norman Powell a officialisé son deal avec l’équipementier dont il rêvait étant plus jeune : And1.

Tous les détails de l’engagement entre les deux parties sont désormais réglées, assure la marque « streetwear » alors que l’ailier de Toronto a porté des « Attack 2.0 » aux pieds cette saison, un modèle qu’il aura l’honneur d’incarner à travers la « Powell Edition » à l’automne prochain dont les premières photos ont filtré, en deux couleurs, blanc et rouge, et noir et rouge, avec le logo « NP » de Norman Powell sur le talon.

