Malgré les défaites, De’Aaron Fox continue de progresser

Seulement 3 victoires sur les 14 dernières rencontres des Kings. Une fois de plus, les fans de Sacramento ont peu d’occasions de s’enthousiasmer mais ils peuvent se targuer d’avoir un des meneurs les plus excitants de la NBA.

À défaut d’avoir de bons résultats collectifs, De’Aaron Fox ne cesse de progresser du côté de la Californie et il affiche depuis une vingtaine de matchs les standards d’un meneur All-Star avec 25 points et 9 passes de moyenne. Le King n’est plus uniquement un meneur-scoreur, avaleur d’espaces, et il commence vraiment à créer pour les autres.

Contre les Rockets, De’Aaron Fox a ainsi enregistré son 7e match à 30 points ou plus et son 15e à minimum 9 passes. Pour Richaun Holmes, son jeune coéquipier endosse de mieux en mieux le costume de leader.

« Il est rentré sur le parquet avec la volonté de nous guider et de s’assurer que nous prenions un bon départ. On avance derrière lui, c’est le leader de notre équipe. »

Invité à s’exprimer sur son meneur, Luke Walton pense que le meilleur est à venir pour lui. « Ses chiffres à la passe sont plutôt propres, et concernant sa compréhension du jeu et de sa capacité à trouver des tirs pour ses coéquipiers quand ces derniers en ont besoin, je pense qu’il commence tout juste à bien exploiter cela. »

Reste à confirmer sur la durée

Même si De’Aaron Fox peut donc encore faire mieux, l’ancien coach des Lakers admet que sa dernière performance contre les Rockets n’est rien de moins que l’un de ses matches les plus aboutis au niveau des passes.

« Comme tout le reste, c’est un processus. Je pense que c’est l’un des secteurs dans lequel sa progression est jusqu’à présent la plus belle. Je pense qu’il effleure la peine le niveau qu’il peut atteindre, ne serait-ce que dans sa capacité à déstabiliser les défenses. »

Avec des moyennes à 23.2 points et 7.6 passes cette saison, De’Aaron Fox sait que le plus dur est de confirmer et sa passe par la constance. « Dans cette ligue, une des choses les plus dures à faire est d’être régulier. Vous verrez souvent un joueur avoir une bonne semaine ou un bon mois et ne plus rien faire après. C’est une des choses les plus difficiles dans la ligue. Pour moi, essayer de rester à ce niveau est évidemment un point très important. »

Il le faudra pour espérer accrocher une place en « play-in » qui se trouve à trois matchs et demi des Kings.