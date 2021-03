Une vraie Yutamania au Japon

Eh non, Rui Hachimura n’est pas le basketteur NBA qui vend le plus de maillots au Japon…

Selon les chiffres publiés par The Athletic, le numéro 1 des ventes est bien Yuta Watanabe, surtout célèbre en NBA pour s’être fait méchamment postériser par Anthony Edwards un peu plus tôt dans la saison. Cette Yutamania permet même aux Raptors d’être l’équipe qui vend le plus de maillots au Japon.

Selon la NBA, les ventes des maillots de Rui Hachimura et Yuta Watanabe représentent près de 50% (46% exactement) des ventes de maillots NBA au Japon ! Il faut rappeler que depuis la saison passée, c’est la première fois que deux Japonais jouent en NBA en même temps, et les ailiers des Wizards et des Raptors ne sont que les 2e et 3e Japonais à évoluer dans la ligue. Le premier était Yuta Tabuse au milieu des années 2000.

À propos des ventes de maillots, en France, ce sont les maillots de LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant qui sont les plus achetés par les Français. Pour les équipes, les Lakers sont numéro 1 devant les Celtics et les Nets.

Aux États-Unis, LeBron James était aussi numéro 1 au dernier pointage, devant Luka Doncic.