Le nouveau chef-d’œuvre de James Harden

James Harden est habitué à dépoussiérer les livres d’histoire de la NBA. Cette nuit a encore été marquée par une prestation impressionnante du barbu, auteur de son 7e triple-double en 22 matchs avec Brooklyn.

Aucun joueur n’avait en effet aligné 30 points, 15 passes décisives et au moins 10 rebonds sans perdre un seul ballon, et ce depuis que les pertes de balles sont comptabilisées.

Il va falloir s’y habituer !

Tout aussi impressionnant alors qu’on arrive à peine à la moitié de la saison : aucun joueur des Nets n’avait comptabilisé sept triple-doubles sur une saison depuis Jason Kidd en 2007/08. Considéré comme le maître ultime du triple-double à son époque, J-Kidd (107 en carrière, 4e dans l’histoire de la ligue) en avait alors réussi 12 cette saison là… À ce rythme, James Harden ne va pas tarder à le rattraper.

Alors qu’on imaginait un certain temps d’adaptation entre les trois nouvelles stars des Nets, le reste de l’effectif chamboulé et le nouveau coach, c’est finalement aux exploits de James Harden que Brooklyn essaie de s’habituer !

« On va devoir tourner cette phrase en slogan : Habituez-vous à ça ! », a déclaré Kyrie Irving avec le sourire. « Quand James fait du James, ça facilite notre travail. Et donc on doit s’habituer à jouer avec un gars aussi spécial en terme de records battus. J’ai hâte d’être à ses côtés et de voir mon nom inscrit dans l’histoire des Nets, ainsi que tous nos gars avec qui on bat des records en tant qu’équipe ».

Prochain arrêt : Houston !

Il faut dire que Brooklyn venait de voir sa série de huit victoires s’arrêter face à Dallas, rencontre dans laquelle James Harden avait perdu six ballons. Forcément, il fallait s’attendre à une réaction de « The Beard » face à San Antonio. Son « perfect » avec zéro ballon perdu est peut-être aussi impressionnant que le reste…

« Si je suis meneur et que le staff et mes coéquipiers me donnent la responsabilité de la gestion du ballon, je dois faire de mon mieux avec les passes, les envoyer avec précision pour éviter de donner des points faciles à l’adversaire », a souligné James Harden après son quatrième match de la saison à 15 passes décisives ou plus. « Honnêtement, j’essaie juste de trouver des moyens d’avoir un impact sur le jeu, pas seulement en scorant. On a beaucoup de gars qui peuvent marquer, j’essaie d’être celui qui distribue et donne des paniers faciles. J’ai le sentiment que c’est mon job, juste de jouer de la bonne façon, sans rien forcer. C’est un peu mon état d’esprit à chaque match et ça marche plutôt pas mal ».

Tout est encore loin d’être parfait, comme l’a montré la fin de quatrième quart-temps raté et ce 10-0 qui a permis à San Antonio de forcer une prolongation, sans oublier l’absence de Kevin Durant. Mais Brooklyn, toujours sur les talons du leader de la conférence Est, a de quoi aborder la suite avec optimisme.

Surtout alors que se profile un affrontement à Houston, l’ancienne terre des exploits de James Harden, sûrement surmotivé à l’idée de casser encore quelques records, et de répondre aux critiques après son départ mouvementé.