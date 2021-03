Zion Williamson marche sur la défense du Jazz !

Ce sont les Pelicans qui prennent le meilleur départ et qui agressent la défense du Jazz en attaquant le cercle sans relâche. Malgré la présence de Rudy Gobert (22 points, 9 rebonds, 5 contres) à l’intérieur, les hommes de Stan Van Gundy prennent 16 de leurs 21 tirs en premier quart-temps dans la raquette et marquent 18 points !

Il faut le 3/3 de loin de Bojan Bogdanovic (31 points) et cinq points de Mike Conley pour permettre au Jazz de rester au contact (26-23).

Bojan Bogdanovic en lévitation

Comme souvent cette saison, l’entrée en jeu de Jordan Clarkson (20 points) insuffle un regain d’énergie à Utah. Dans son sillage, et avec le retour de Rudy Gobert dans la raquette, le Jazz débute le deuxième quart temps sur un 14-6 pour prendre le contrôle des opérations (37-32). Bojan Bogdanovic continue son chantier et l’avance d’Utah flirte avec les dix unités mais le duo Lonzo Ball – Brandon Ingram parvient à limiter la casse. Le Jazz finit le quart-temps avec 41 points et rentre aux vestiaires à +5 (64-59).

Cette première mi-temps a donné lieu à un duel de styles. D’un côté, Utah est à 11/24 de loin. De l’autre, La Nouvelle-Orléans n’a tenté que six tirs de loin mais a marqué plus de la moitié de ses points dans la raquette.

Zion Williamson prend les choses en main

Le momentum change entièrement de camp en début de deuxième mi-temps. Zion Williamson marque dix points en cinq minutes, dont plusieurs lay-up où il va au contact de Rudy Gobert qui explose sur l’impact du mastodonte de Bourbon Street. Brandon Ingram vient seconder le néo All-Star et les Pelicans passent un 18-5 à leur adversaire pour faire le break. Le duo Williamson – Ingram marque 23 points dans la période contre 24 pour le Jazz alors que Donovan Mitchell (21 points sur 21 tirs) arrose (99-88).

Un 3+1 de JJ Redick (17 points) enfonce le clou et met la meilleure équipe de la ligue dans le dur (107-90). À chaque fois que le Jazz tente de se relancer, Lonzo Ball, excellent encore ce soir, et Brandon Ingram répondent mais Utah n’abdique pas.

Avec quatre minutes à jouer, ils arrivent enfin à faire casser la digue. Le trio Gobert – Mitchell – Bogdanovic lance un 16-3 qui fait fondre l’avance des Pelicans à un petit point avec 47 secondes à jouer (125-124) !

Un nouveau stop leur donne même une chance de passer devant mais Donovan Mitchell puis Mike Conley ratent le coche, laissant Zion et Josh Hart sceller la belle victoire de La Nouvelle-Orléans. Au passage, les Pelicans deviennent la première équipe depuis 2012 à marquer autant de points, en ne prenant que 11 tirs à 3-points !