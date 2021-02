Programme de la soirée | Pelicans – Celtics en prime time avant l’affiche Clippers – Nets

Zion Williamson et Brandon Ingram accueillent Jaylen Brown et Jayson Tatum, et c’est forcément excitant. C’est à partir de 21h30 sur Bein Sports 3, et ce sera parfait pour patienter avant le gros choc de la soirée : LA Clippers – Brooklyn, à 2h00, sur BeIN Sports 1.

Pas de Kevin Durant côté Nets, mais le duel entre George-Leonard et Harden-Irving s’annonce passionnant. A la même heure, l’opposition entre les Raptors et les Sixers n’est pas mal non plus.

Pour les plus courageux, il y a aussi Bucks – Kings sur Bein Sports Max 4, et Sacramento est au plus mal puisque les joueurs de Luke Walton restent sur six défaites de suite !

