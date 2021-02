En attendant Goran Dragic, le Heat peut compter sur Kendrick Nunn

Déjà précieux dans la victoire à Sacramento jeudi soir, Kendrick Nunn a sorti une grosse prestation pour permettre au Heat d’enchaîner avec un nouveau succès sur le parquet des Lakers (94-96). Auteur de 27 points à 10/14 au tir, 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre, le meneur a répondu présent en l’absence de Goran Dragic, Avery Bradley et lorsqu’il a fallu compenser la sortie prématurée de Tyler Herro qui n’a disputé que 14 minutes, touché à la hanche.

Dans le remake des Finals 2020, Kendrick Nunn a une nouvelle fois démontré sa force de caractère en haussant son niveau de jeu au moment où son équipe a eu besoin de lui.

« J’aime sa capacité à se tenir toujours prêt », s’est réjoui Jimmy Butler après la rencontre. « On sait de quoi il est capable, particulièrement en attaque. Il a été bon aussi en défense, en prenant des rebonds et en se mettant aux bons spots. Il a aussi réussi des interceptions décisives. Il est toujours prêt et je le félicite pour ça ».

Même si Miami est encore loin d’être tiré d’affaire, cette sixième victoire en neuf matchs rapproche un peu plus les Floridiens de la 8e place à l’Est (13v-17d), actuellement occupée par les Knicks (14v-16d). Pour Kendrick Nunn, ce « road trip » de sept matchs qui se terminera demain à OKC a été bénéfique, pour lui et le reste de l’équipe, en matière de cohésion.

« On continue de bâtir notre cohésion d’équipe. On est ensemble depuis une semaine et demie, ça nous aide à mieux nous connaître. On est sur la bonne voie à présent. On en a lâché quelques uns en route, mais on commence à se donner les meilleures chances de gagner à la fin du match », a-t-il déclaré.



Goran Dragic de retour dès mercredi ?

Une bonne nouvelle pourrait attendre les troupes d’Erik Spoelstra à leur retour en Floride. Touché à la cheville et absent depuis huit matchs, Goran Dragic et le staff médical ont prévu de s’entretenir rapidement afin de constater l’évolution de la convalescence du vétéran slovène.

Le Heat aurait pu faire la demande de recruter un renfort via la « hardship exception » au regard de ses nombreux joueurs absents, mais s’est finalement ravisé, estimant sans doute que Dragic serait opérationnel à l’issue du « road trip » de l’équipe, et se laissant ainsi le choix de ne pas le condamner pour deux semaines complètes. Reste à voir s’il pourra tenir sa place dès mercredi pour la réception des Raptors.

« Il nous a énormément manqué », a souligné Kelly Olynyk. « Il a été incroyable pour nous lors des derniers playoffs. Il sait nous mettre en confiance, réussir des actions décisives, c’est un vétéran, il sait comment un match se déroule. Il nous manque dans beaucoup d’aspects. C’est clair qu’on est impatients de le récupérer. C’est un joueur qui change la dimension de notre équipe, particulièrement en sortant du banc. Il s’assure que le niveau ne baisse pas ».

Et Kendrick Nunn, son plus fidèle lieutenant sur qui le Heat pourra encore compter quoi qu’il arrive, de surenchérir : « C’est un élément très important pour nous. Bien sûr qu’il nous manque ».