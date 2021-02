Les Nets toujours prudents avec Kevin Durant

Depuis la rencontre contre les Warriors, le 13 février, Kevin Durant est blessé au niveau des ischio-jambiers de la cuisse gauche. Un pépin qui l’a privé des matches face à Sacramento, Phoenix et Los Angeles, face aux Lakers.

Et ce n’est pas ce dimanche soir, face aux Clippers, que le MVP 2014 va effectuer son retour. Les Nets ne veulent prendre aucun risque.

« Je n’ai pas de calendrier, mais il ne jouera pas », annonce déjà Steve Nash au New York Post. « Il est toujours en train de se renforcer et de faire sa rééducation. On n’est pas sur du long terme, mais il faut prendre quelques jours de plus et être patient. C’est nécessaire en ce moment. Il n’est pas prêt et a encore besoin de temps. »

Placé en quarantaine avant d’être touché à Golden State, Durant n’a joué qu’un seul match depuis le 5 février dernier. « Il travaille à l’entraînement de manière légère », ajoute le coach des Nets.

Ces derniers vont terminer leur « road trip » ce dimanche avant de revenir à Brooklyn pour trois rencontres d’affilée. Ce sera enfin devant du public.