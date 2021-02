Menés 58-46 par les Nuggets à la pause, les Lakers vivaient un retour compliqué au Staples Center, pour leur premier match à domicile en un peu plus de deux semaines. Mais, en seconde période, après avoir été bousculés par leur entraîneur Frank Vogel, ils se sont repris en beauté, pour finalement l’emporter dans les grandes largeurs (114-93).

Preuve de leur deuxième mi-temps pour le moins maîtrisée et accomplie, les « Purple & Gold » ont infligé un 68-35 à Denver dans les troisième et quatrième quarts-temps. En shootant à plus de 68% de réussite aux tirs et en totalisant 19 passes décisives, en seulement 24 minutes, donc !

Étouffés, les Nuggets n’ont jamais pu se libérer de l’étreinte des Lakers, qui ont une nouvelle fois démontré qu’ils étaient bien la meilleure défense de NBA (104.4 points encaissés, sur 100 possessions). Et quel meilleur exemple pour corroborer cette statistique que la prestation de Nikola Jokic ? Asphyxié comme rarement cette saison, le Serbe a été limité à 13 points, 10 rebonds et 6 passes (à 38% aux tirs), alors qu’il tournait, avant, cette partie, à près de 27 points, 12 rebonds et 9 passes de moyenne (à 57% aux tirs)…

Tout simplement une réaction de champions de la part de Los Angeles, ce qui a eu le don de ravir leur coach, interrogé à ce propos après la rencontre.

« Je n’étais pas satisfait de la façon dont nous avons joué [en première mi-temps]. Car cette équipe peut réaliser de grandes choses. Et, ce soir, elle l’a fait contre un solide adversaire. C’était une sacrée deuxième mi-temps, où nous avons pratiquement inscrit deux fois plus de points [que les Nuggets]. Nous avons joué avec beaucoup d’agressivité et d’assurance dès qu’il a fallu attaquer le cercle. Notre énergie défensive a engendré du rythme en attaque. »

Des remplaçants tranchants

Si LeBron James a terminé avec un triple-double de patron (27 points, 10 rebonds, 10 passes), sans donner un seul instant l’impression de forcer, ce sont surtout les role players des Lakers qui ont conduit ces derniers vers un succès référence, contre des Nuggets qui restaient, avant cette nuit, sur sept victoires en dix matchs.

En témoignent les 41 points marqués, en cumulé et en sortie de banc, par le trio composé de Talen Horton-Tucker (17), Kyle Kuzma (11) et Montrezl Harrell (13). Trois joueurs dont l’impact a pu être observé en fin de troisième quart-temps puisqu’ils étaient tous présents sur le parquet, aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, lorsque les « Purple & Gold » ont réussi ce run de 15-0, fatal à Denver.

Et celui qui a le plus impressionné à ce moment-là, c’est certainement Talen Horton-Tucker. Âgé de seulement 20 ans, le jeune arrière n’a peur de rien, en plus de disposer de qualités offensives certaines. Ses longs bras (2m16 d’envergure !) lui permettent, notamment, de trouver constamment un moyen de finir près du cercle, malgré les défenseurs adverses et des angles impossibles.

« Il a réussi chaque test que nous lui avons confié. Il continue de bien jouer, ce qui lui a permis de décrocher un plus grand rôle dans la rotation », résumait Frank Vogel après la partie. « Nous avons confiance en lui. C’est un jeune joueur au coeur de lion, qui ne demande qu’à apprendre et s’améliorer. Il n’a peur de rien », confiait quant à lui Anthony Davis.

Kyle Kuzma et Alex Caruso au service du collectif

Autre joueur particulièrement bon la nuit dernière : Kyle Kuzma. S’il connaît la pire saison de sa carrière, sur le plan individuel, l’ailier de 25 ans n’a désormais plus aucun mal à comprendre son rôle, au sein d’une équipe visant le doublé. Comme le soulignait justement Draymond Green sur Twitter, toujours très pertinent dans ses analyses.

Une évolution qui réjouit évidemment Frank Vogel. « [Kyle Kuzma] est une star dans son rôle. Il joue tellement dur des deux côtés du parquet. Tout le monde n’a pas cette capacité pour le faire naturellement mais, lui, il le peut. »

Des propos qui font écho à ceux que le coach de Los Angeles avait déjà prononcé, plus tôt dans la semaine. « Il a franchi un nouveau palier [cette saison], ça ne fait aucun doute. Il démontre qu’il peut remplir ce rôle de joueur d’équipe, qui fait le sale boulot, qui peut parfois mener la charge en attaque et qui peut vraiment avoir un impact sur le jeu autrement qu’au scoring. C’est assurément le domaine dans lequel il a le plus progressé entre la fin de saison dernière et cette saison. »

Habituellement, les Lakers avaient pourtant tendance à s’appuyer sur Alex Caruso pour conclure leurs troisièmes quarts-temps, aux côtés de LeBron James, Kyle Kuzma ou encore Montrezl Harrell. Compte tenu du coup de chaud de Talen Horton-Tucker, ce ne fut pas le cas contre les Nuggets, même si l’apport du « Bald Mamba » s’est comme souvent fait sentir dans cette rencontre.

« Il est certainement l’un de nos meilleurs joueurs, c’est aussi simple que ça », lançait carrément Frank Vogel. « Il déplace généralement notre curseur dans la bonne direction et on peut l’observer depuis la saison dernière, avec son plus/minus (+/-). Nous souhaitons nous assurer d’utiliser notre profondeur de banc pour ne pas trop tirer sur certains joueurs et Alex [Caruso] fait partie de ces joueurs capables d’avoir un impact des deux côtés du parquet. Que ce soit avec sa défense et sa polyvalence ou sa capacité à inscrire des 3-points, à prendre le rebond, à poser de bons écrans, à jouer le pick-and-roll avec LeBron [James]… Telles sont toutes les façons dont il impacte notre jeu. »

Les plongeons de Dennis Schröder déterminants

Il serait toutefois malhonnête de ne pas mentionner l’importance de Dennis Schröder dans cette victoire. Car c’est en quelque sorte lui qui a métamorphosé les champions en titre. D’une part, de par sa contribution offensive (21 points, à 7/9 aux tirs). D’autre part, de par ses deux plongeons en première mi-temps. À un moment où les Californiens se montraient incapables de réagir à la domination de Denver.

Mais en plongeant à deux reprises sur des ballons perdus, l’Allemand a réveillé toute son équipe, enchantant littéralement Frank Vogel, qui s’est précipité pour venir relever son meneur dans la foulée !

« Dès qu’un joueur plonge pour récupérer un ballon, juste devant son coach, ça va l’enthousiasmer. Nous recherchions cette dose de combativité. Dennis [Schröder] correspond parfaitement à notre identité, c’est un dur au mal. »

Au final, l’entraîneur de Los Angeles peut donc compter sur une importante profondeur de banc, ce qui ne lui facilite pas la tâche au moment de composer ses rotations. Certains joueurs comme Wesley Matthews et Markieff Morris ne voient ainsi plus le parquet, depuis quelques matchs.

« C’est vraiment compliqué de posséder autant de joueurs habitués à jouer beaucoup de minutes », expliquait à ce propos Frank Vogel, plus tôt dans la semaine. « C’est un défi mais, comme je le dis toujours, c’est un bon problème, un problème de riches. Et nous nous y accommoderons tout au long de la saison. »