Malik Monk en pression

Malik Monk a connu bien des difficultés à s’intégrer à la NBA, entre blessures, grosse irrégularité et suspension pour avoir pris un produit interdit il y a un an, au lendemain de sa première (et seule) titularisation en carrière.

Depuis l’arrivée de James Borrego à la tête de l’équipe, de nombreux jeunes joueurs ont eu l’occasion de s’exprimer et de briller, mais Malik Monk a rarement fait partie de ce groupe composé de Devonte’ Graham, Miles Bridges, PJ Washington et maintenant Lonzo Ball.

Au cours du mois de janvier, l’arrière scoreur a pourtant progressivement réintégré la rotation, et après son match encourageant face dans la victoire des Hornets face à Milwaukee (18 points en 23 minutes), Malik Monk a enchaîné avec son meilleur match en carrière, à 36 points, à 9/13 de loin, sur le parquet de Miami, profitant notamment de l’absence de Terry Rozier (cheville) pour disputer 40 minutes.

Un changement d’état d’esprit

Pour l’intéressé, le principal changement vient d’abord de lui et de l’évolution de son état d’esprit, notamment dans sa relation avec le staff. Il lui a aussi fallu une certaine force mentale pour s’accrocher, continuer à travailler tout en attendant sa chance, qui a fini par arriver.

« Il a fallu beaucoup de travail, beaucoup de tirs, du matin jusque tard le soir », a-t-il expliqué au sujet de son début de saison, encore entamé au bout du banc. « J’ai aussi eu le Covid. Je suis revenu, j’ai cru que j’allais intégrer la rotation, mais je n’en ai pas fait partie. J’étais vraiment dégoûté. Mais je me suis accroché et comme je l’ai déjà dit, tu ne peux pas prendre personnellement les choix que peut faire le coach, simplement parce qu’il essaie de gagner. On est tous ensemble dans cette quête de victoire. Si tu le prends personnellement, ça va tout gâcher. Tu vas déprimer, tu ne seras pas prêt au moment où il faudra entrer en jeu. J’ai enfin réalisé ça cette année. Je n’ai pas pris ça personnellement, j’ai réalisé que c’était juste un business et que le coach ne pouvait pas rendre tout le monde heureux. Une fois que j’ai réalisé, je me suis tenu prêt et concentré ».

La confiance, l’atout majeur du shooteur

Malik Monk a notamment été « clutch » en scorant le 3-points de l’égalisation à 113-113 à 16 secondes de la fin du quatrième quart-temps. Le fait que James Borrego compte sur lui pour sortir les Hornets d’affaire dans les derniers instants en dit long sur le nouveau statut du shooteur au sein de son équipe et la confiance qui lui est accordée

« J’ai eu l’impression que chaque tir que je prenais allait rentrer sur ce match. Si j’avais un peu d’espace, je savais que ça allait être bon pour moi », a-t-il ajouté avant d’évoquer cette action décisive. « C’était le système que le coach avait dessiné pour nous. Ils ont beaucoup switché en face et on ne pouvait pas vraiment exploiter de brèches. J’ai juste eu un peu d’espace sur le main à main avec Cody (Zeller) et un bon écran sur Avery (Bradley) pour me donner cette position préférentielle. C’est tout ce dont j’avais besoin ».

Malik Monk a également souligné qu’il se sentait de plus en plus à l’aise avec les défenses adverses en NBA et que le fait de retrouver un peu de rythme l’avait aidé à retrouver son shoot en attaque. Pour continuer à apporter, lancien pensionnaire de Kentucky veut rester un attaquant polyvalent et pas uniquement un shooteur de spots.

« Je ne peux pas me reposer uniquement sur mon tir extérieur. Je dois aussi aller vers le cercle, aller chercher des lancers, voir le ballon rentrer dans le cercle. C’est ce que je vais faire lors des prochains matchs. Je vais être régulier maintenant, j’ai travaillé trop dur pour ça ».