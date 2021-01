Leaders à l’Est, les Sixers passent au révélateur des Lakers

Et un test de plus pour les Lakers ! Après avoir défié et gagné chez les Bucks jeudi dernier, les coéquipiers de LeBron James se rendent à Philadelphie, leader à l’Est. Un choc au sommet entre la meilleure équipe à l’extérieur de la NBA (Lakers, 10v-0d) et la meilleure équipe à domicile (Sixers, 9v-1e). Un bilan en trompe-l’œil pour les Sixers puisque dix de leurs douze victoires ont été obtenues contre des formations avec un bilan négatif (Miami et Toronto en font partie…). En fait, leurs seuls succès probants, c’était face aux Celtics, privés de Jayson Tatum.

Le test est donc plutôt pour Philadelphie, déjà battu à six reprises cette saison, mais Doc Rivers ne se met pas trop de pression. « Ils ont beaucoup de joueurs talentueux, ils ont réalisé la meilleure intersaison, et ils sont meilleurs que l’an passé » estime le coach de Philly. « Cela ne veut pas dire qu’ils vont gagner. Mais ils sont meilleurs que l’an passé, comme beaucoup d’équipes. Nous aussi, nous sommes meilleurs. »

Dans une conférence Est très ouverte, les Sixers sont des leaders presque par défaut.

Le Covid-19 a ainsi durement touché le Heat et les Celtics, tandis que les Nets ont du retard à l’allumage avec une défense en chantier, un meneur All-Star qui avait disparu et désormais une superstar à intégrer.

Un test aussi pour Joel Embiid

En face, les Lakers sont en mode croisière. Sans forcer, ils ont pris les commandes de la conférence Ouest, et même de la NBA, et Frank Vogel n’a aucun mal à gérer le temps de jeu de ses stars, qui sortent de l’intersaison la plus courte de l’histoire. Les Lakers partent donc favoris, et ils affrontent une équipe des Sixers, battus lundi soir à Detroit. C’était sans Joel Embiid, qui devrait être présent pour défier les champions NBA.

« Je peux vous le dire, on sera prêt » a prévenu Doc Rivers. « Cette équipe n’est pas difficile à réveiller. » Rookie surprise, Tyrese Maxey est d’ailleurs impatient de défier des champions NBA : « Cela va être bien. C’est chez nous, et ce sera un bon test pour nous. »

Un test mais aussi des retrouvailles pour certains. Danny Green et Dwight Howard vont retrouver leurs anciens coéquipiers, et on les imagine très motivés à l’idée d’être les premiers à faire tomber les Lakers à l’extérieur. Autres « retrouvailles », moins agréables, celles de Joel Embiid avec Marc Gasol. Le pivot espagnol a souvent dominé le Camerounais, et l’Inquirer rappelle que Joel Embiid tourne à 10.6 points de moyenne à 30% aux tirs en carrière lorsqu’il a affronté Marc Gasol. La dernière fois qu’ils se sont croisés, il avait terminé à 1 sur 16 aux tirs !

C’est donc aussi un test pour lui, puisqu’il fait partie des potentiels MVP de ce premier mois de compétition.