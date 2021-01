Après sa 800e victoire en carrière, Rick Carlisle s’estime chanceux

Tout rentre tout doucement dans l’ordre du côté de Dallas qui a enregistré le retour de Kristaps Porzingis et reste sur trois victoires consécutives. La dernière en date, sur le parquet de Charlotte, a été couronnée par un bel accomplissement pour Rick Carlisle qui est ainsi devenu le 16e coach de l’histoire à atteindre la barre des 800 victoires en saison régulière.

Après une honnête carrière en NBA marquée par un titre de champion avec les Celtics en 1986, Rick Carlisle a d’abord été assistant, aux Nets de New Jersey (1989-1994), aux Trail Blazers de Portland (1994-1997) et aux Pacers d’Indiana (1997-2000) avant d’obtenir son premier poste de coach principal, à Detroit en 2001, où il a tout de suite eu des résultats (demi-finale de conférence la première année, finale de conférence l’année suivante).

Il a ensuite pris les rênes d’Indiana pendant trois saisons avant de débarquer à Dallas en 2008, où il a tout connu, entre les étoiles du titre de 2011 et des années plus compliquées de 2016 à 2018. C’est avec une grande humilité qu’il est revenu sur ce parcours entamé en 2001.

« J’ai été extrêmement chanceux. J’ai eu de grands propriétaires tout au long du chemin, de monsieur Bill Davidson, à la famille Simon, à Mark Cuban, ainsi que des joueurs exceptionnels. Qu’il s’agisse des gars de Detroit comme Ben Wallace, Chauncey Billups, (Richard) Hamilton, (Jerry) Stackhouse, vraiment de super gars. Il y a ensuite eu Reggie Miller et Jermaine O’Neal à Indiana. J’ai ensuite fait un petit bout de chemin avec Dirk (Nowitzki). Et maintenant on a deux supers jeunes joueurs avec Luka (Doncic) et Kristaps Porzingis. Il faut tout ça pour durer autant que moi. Je suis juste extrêmement reconnaissant et je ne prends rien de tout ça pour acquis. C’est un privilège de faire partie des 30 coachs de cette grande ligue », a-t-il déclaré pour l’occasion.

Rick Carlisle est le troisième coach en activité à atteindre la barre des 800 victoires avec Doc Rivers et Gregg Popovich. Splendide !