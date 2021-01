Les Rockets demandaient Jaylen Brown, Marcus Smart et des choix de Draft aux Celtics contre James Harden

Les Rockets ont fait monter les enchères entre Brooklyn et Philadelphie avant finalement de transférer James Harden vers les Nets. Les Sixers mettaient pourtant visiblement Ben Simmons dans la balance, mais pas suffisamment de choix de Draft au goût de Houston, qui a donc préféré l’offre de la franchise new-yorkaise.

Invité à la radio, comme toutes les semaines, Danny Ainge a confirmé avoir eu des discussions avec le club texan au sujet du MVP 2018, mais le patron des Celtics explique que le prix demandé était beaucoup trop haut à son goût.

« James Harden est un grand joueur », explique le dirigeant. « C’est l’un des meilleurs joueurs offensifs de tous les temps, peu importe l’époque. Je pense que toutes les équipes de la ligue le respectent et le craignent en tant qu’adversaire. Nous avons eu des discussions concernant James. Pas récemment, mais ce fut le cas. Nous avons eu de nombreuses discussions, mais le prix ne changeait pas vraiment. Le prix était vraiment élevé pour nous. Et c’était juste quelque chose que nous ne voulions pas faire. »

Danny Ainge assure qu’il n’y a d’ailleurs pas vraiment eu de débat chez les Celtics.

« Même les gens de notre organisation qui le respectaient et le voulaient le plus – je pense qu’à l’unanimité, nous avons décidé que ce n’était pas le moment pour nous et que ce n’était pas le prix à payer. »

Et quel était ce prix, justement ? D’après le très fiable Brian Robb, les Rockets voulaient ainsi Jaylen Brown, Marcus Smart et de multiples choix de Draft au premier tour pour lâcher James Harden aux Celtics.