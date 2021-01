[Programme du soir] Gros test pour Dallas face à Miami, Brooklyn retrouve Atlanta

Quoi de mieux qu’une bonne grosse soirée NBA pour débuter l’année ? Encore dix matchs au programme à partir de 01h00 du matin dont un Dallas – Miami qui sera suivi avec attention (à partir d’01h00 sur beIN Sports 1).

Les Mavs doivent réagir après avoir débuté par trois revers en quatre matchs. La tâche ne sera pas aisée face à une formation floridienne qui pourrait à nouveau compter Jimmy Butler dans ses rangs.

Après un premier duel explosif remporté de peu par la paire Irving-Durant, Brooklyn va encore croiser le fer avec une solide formation d’Atlanta (01h30). La soirée sera également marquée par les rencontres entre Milwaukee et Chicago ou encore Minnesota et Washington, deux formations en quête de rachat.

Enfin, Phoenix et les Clippers, actuels leaders de la conférence Ouest, seront attendus respectivement à Denver et Utah. La rencontre entre Utah et Clippers sera à suivre à partir de 03h00 sur beIN Sports 4.

