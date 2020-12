Zion Williamson heureux de ne plus être bridé

Pas de faux départ cette année ! Pour sa deuxième saison en NBA, Zion Williamson est en pleine forme, n’a plus de restriction de minutes et son nouveau coach, Stan Van Gundy, ne se prive pas pour le faire jouer. Le sophomore vient ainsi d’enchaîner deux matchs à 38 minutes de jeu, une grande première dans sa jeune carrière NBA.

« Je veux juste qu’il soit sur le terrain », explique l’entraîneur. « C’est un créateur incroyable pour sa taille, quelqu’un qui peut aller chercher des rebonds, mener la transition et faire les bons choix. Il peut faire la bonne passe en sortie de dribble, finir devant des joueurs plus grands que lui. C’est un joueur aux multiples talents ».

Physique, technique, mental : tous les voyants au vert

Pour l’instant, au niveau physique, l’ancien pensionnaire de Duke tient le coup. Zion Williamson impressionne par ce mix entre sa carrure imposante et son explosivité d’arrière, comme son « deuxième saut », sans doute le plus rapide de la ligue. Et sur le plan basket, même si l’ensemble reste évidemment perfectible, le phénomène annoncé tient ses promesses, à commencer par sa facilité à scorer en finissant près du cercle, en imposant son physique.

Enfin, au niveau mental, Zion Williamson se sent comme régénéré de pouvoir à nouveau montrer de quoi il est capable en jouant plus de 30 minutes par match. Il nourrit donc de grandes ambitions pour sa saison sophomore.

« Je crois que je n’ai pu terminer un match que trois, peut-être quatre fois l’année dernière. C’était dur. Quand tu passes par la rééducation, que tu peux enfin entrer sur le terrain, et que trois, quatre minutes passent et que tu dois à nouveau sortir, c’était trop. Je veux montrer que je suis un joueur de basket. Je ferai tout ce que l’équipe a besoin que je fasse en attaque ou en défense, peu importe, tant qu’on gagne. Je ne suis qu’un compétiteur ».

Après trois rencontres, ses prestations sont globalement encourageantes. Stan Van Gundy entame désormais la partie la plus importante de la mission pour laquelle il a été embauché par les Pelicans, à savoir créer un collectif dans lequel Zion Williamson sera exploité au maximum de ses capacités.

« Je pense qu’avec le temps, je vais réaliser qu’il peut faire encore plus de choses que je ne le pense, et que les choses évolueront à partir de là », a ajouté le coach. De quoi faire fantasmer tous les fans…