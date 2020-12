Ancien Clipper, Mike Scott veut faire meilleure impression à Doc Rivers avec les Sixers

Les arrivées de Seth Curry et de Danny Green à Philadelphie ont été très commentées ces dernières semaines. Elles ne doivent pas faire oublier que les 76ers comptaient déjà quelques outils utiles à l’étirement de leur jeu.

Outre Furkan Korkmaz, on peut ainsi citer Mike Scott. Il est vrai que depuis sa saison 2017-2018 remarquée avec les Wizards (9 points de moyenne à 40.5% de loin), cet intérieur fuyant a beaucoup moins fait parler de lui. Après Washington, le 43e choix de la Draft 2012 s’était offert un beau contrat avec les Clippers.

Mais à peine quelques mois après son arrivée, il était envoyé aux Sixers dans le cadre de l’échange impliquant Tobias Harris. Parfois titulaire avec Brett Brown la saison passée, l’intérieur s’est contenté de 6 points de moyenne avec une adresse extérieure en légère baisse (37%).

Aujourd’hui, il reconnaît lui-même ne pas avoir été au niveau. « Je n’ai pas bien joué quand j’étais avec les Clippers. Je ne crois pas avoir bien joué l’année dernière non plus, mais quand j’étais avec Doc, je ne sais pas, c’était une histoire de rôle, de système. Mais lorsqu’il est temps d’aller jouer, il faut faire son job. Je n’avais pas l’impression de le faire, et puis je suis arrivé ici. Je veux vraiment retrouver de la régularité. »

De l’adresse extérieure et moins de fautes en défense

Pour expliquer ses contre-performances, l’ancien joueur des Hawks, qui s’était encore fait remarquer pour ses frasques extra-sportives il y a un an, rappelle aussi qu’il a été gêné par son genou lors de son passage dans la bulle d’Orlando. Comme la plupart de ses homologues, Mike Scott a bossé sur son physique durant l’intersaison pour perdre quelques kilos, en vue de soulager ses articulations.

Un travail visiblement payant jusqu’ici aux yeux de Doc Rivers, que le joueur retrouve après son passage chez les Clippers. « Mike Scott a réalisé un camp d’entraînement phénoménal, » s’enthousiasme le coach. « Pas bon, phénoménal. Je suis vraiment heureux pour lui. Je pense qu’il sait ce que j’attends de lui. Il est arrivé en étant très à l’aise, c’est le mot, on peut le sentir. Il a été formidable. »

Les attentes de son coach sont simples : shooter correctement et tenir la route en défense. « J’ai trouvé qu’il faisait beaucoup de fautes, il doit défendre sans en commettre. Et, plus important encore, être vraiment solide en attaque. Je veux qu’il cherche à shooter, sans hésiter, en étant agressif, en jouant avec les écrans, sur le pick-and-pop. On peut clairement dire qu’il a étudié ce que je faisais avant avec lui, et il l’a compris. »