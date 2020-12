Dixième choix de Draft 2016, Thon Maker se retrouve quatre ans plus tard à devoir se battre pour une place dans l’effectif de Cleveland, une des pires équipes de la ligue. L’intérieur n’a plus le choix : s’il veut rester en NBA, il doit convaincre les Cavaliers lors de leur « training camp ».

« Il faut avoir la rage, et c’est ma mentalité » clame-t-il chez Cleveland.com. « Rien n’est jamais donné, point. Être 10e choix de Draft n’était pas donné. Je ne viens pas en pensant à ça. Je viens en étant aussi agressif que je l’étais ma première année, comme si je sortais de la fac, comme si j’y avais passé quatre ans. Je vais jouer aussi dur que je peux et on verra ce qui arrivera. J’ai toujours confiance en mon éthique de travail. »

Matthew Dellavedova et Andre Drummond, qui l’ont côtoyé à Milwaukee et Detroit, ont pu le confirmer quand la direction du club est venu leur demander ce qu’ils pensaient de lui.

« Son envergure est impressionnante, il est généreux et il bosse dur » liste J.B. Bickerstaff. « On prend compte de tout ça, de sa personnalité, de son talent. Delly a joué avec lui, Dre a joué avec lui. On a des gars qui savent quel genre de personne il est, et ça joue sur notre décision. »

« On a l’impression que certains de ces gars sont en NBA depuis toujours alors qu’ils ont encore 23 ou 24 ans »

Tout comme le fait qu’il y ait un petit peu de place dans sa raquette autour d’Andre Drummond, Kevin Love, Larry Nance Jr. et JaVale McGee, surtout que ce dernier n’est toujours pas à Cleveland. Le club, qui se consacre uniquement au développement des jeunes, pourrait faire un pari à moindre frais en essayant de faire franchir un cap à l’Australo-Soudanais. Ce que les Bucks et les Pistons n’ont pas réussi à faire, mais il n’a que 23 ans.

« On a l’impression que certains de ces gars sont en NBA depuis toujours alors qu’ils ont encore 23 ou 24 ans » note J.B. Bickerstaff. « C’est une bonne chose. Parfois on a des gars de 21 ou 22 ans qui sortent de la fac et on se dit ‘merde, il a atteint son plafond’. Mais il y a encore de la place pour progresser à 24 ou 25 ans. »

« Si on prend les dons naturels qu’il a et qu’on prend du temps pour lui, il y a encore de la marge de progression » estime l’entraîneur. « C’est notre philosophie et notre approche. On va lui donner tout ce qu’on a tant qu’il est là et voir ce que ça donnera. Avec l’idée qu’il y a toujours de la place pour progresser. »

Tout le défi peut se résumer dans ces highlights de l’an passé contre Milwaukee : garder le positif, avec de l’intimidation, des rebonds, des 3-points, en effaçant les imperfections au tir, dans les déplacements ou l’attention.