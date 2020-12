Dennis Schröder a bien l’intention d’être titulaire à Los Angeles

À Atlanta, Dennis Schröder avait manœuvré pour prendre la place de titulaire de Jeff Teague. Mais depuis deux saisons, l’Allemand avait retrouvé un rôle de sixième homme à OKC, derrière Russell Westbrook puis Chris Paul.

Il y avait brillé, terminant même deuxième des votes pour le trophée de « meilleur sixième homme » la saison passée, battu par Montrezl Harrell. Avec ses 18.9 points, 4.0 passes décisives et 3.6 rebonds de moyenne à 47% de réussite, dont 39% de loin, il fut ainsi une des raisons de la très belle campagne d’Oklahoma City.

Sauf qu’à 27 ans, Dennis Schröder n’a visiblement pas très envie de rester sur le banc…

« J’ai déjà fait ce truc de sortir du banc pendant deux ans à OKC », a-t-il expliqué lors de sa présentation en tant que Laker. « Je veux essayer d’aller de l’avant, et avec Anthony Davis et LeBron, je peux aider comme titulaire. »

Pour le début de saison, c’est certain, le « King » allant sans doute être économisé. Mais Dennis Schröder restera-t-il titulaire lorsque les playoffs approcheront, que LeBron James aura toujours plus le ballon dans les mains et qu’il vaudra peut-être mieux l’entourer de défenseurs, ce qui n’est pas la spécialité du meneur allemand ?

Des ambitions individuelles claires

Récupéré en échange de Danny Green et du 28e choix de la dernière Draft, Dennis Schröder serait peut-être plus utile dans un rôle de joker, mais il assure que ça faisait partie de ses conditions pour rejoindre les Lakers.

« Je pense que mon agent en a discuté avec la franchise avant l’échange. Donc voilà », répond-il, même s’il explique ne pas en avoir discuté avec Frank Vogel directement. Dans la presse allemande, il était encore plus clair : « C’était une condition pour moi. Acquérir de l’expérience à Oklahoma City pendant un ou deux ans puis redevenir titulaire, ça a toujours été le plan. C’est pour ça que j’ai travaillé et les Lakers le savent. »

Free agent l’été prochain, Dennis Schröder a donc des ambitions individuelles claires pour cette saison, et les Lakers devront veiller à ce qu’elles ne s’opposent pas aux ambitions collectives de l’équipe.

Quant au destin à long terme de l’Allemand, il ne s’inscrit pas forcément à Los Angeles.

« Au bout du compte, je veux juste me concentrer sur cette saison », conclut-il sur la possibilité de rester en Californie après cette campagne. « Si le contrat est bon et si tout va bien, bien sûr, on pensera à long terme. Mais pour l’instant, j’essaie simplement de me concentrer sur cette saison, et on verra si on peut trouver un accord. »