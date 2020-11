NCAA : le Kentucky d’Olivier Sarr se fait piéger par Richmond

Après leur victoire très facile face à Morehead State jeudi dernier (81-45), Kentucky a vécu une toute autre soirée hier face à Richmond. Sur leur parquet, les Wildcats se sont fait piéger en fin de match et ont dû concéder leur premier revers de la saison (76-64), malgré un bon double-double du Français Olivier Sarr (17 points, 11 rebonds).

Nathan Cayo et Blake Francis ont tous deux fini à 18 points, propulsant les Spiders à la victoire au terme d’une deuxième mi-temps bien plus appliquée. En face, Kentucky a perdu 11 ballons en deuxième mi-temps (sur 21 au total), preuve d’un collectif encore en formation avec pas moins de sept freshmen et 10 nouveaux arrivants.

« C’est une leçon pour nous tous », a réagi Olivier Sarr après la défaite. « Ce n’est que le deuxième match de la saison. On doit relever la tête car on a un paquet de matchs qui nous attend. On doit simplement apprendre de nos erreurs et avancer. »

Prospect NBA en puissance, Brandon Boston Jr. finit également en double-double pour Kentucky, avec 20 points et 10 rebonds, et des mouvements offensifs de grande classe. L’action du match revient cependant au petit meneur de Richmond, Jacob Gilyard, qui nous a gratifiés d’une géniale passe dans le dos pour sauver le ballon et offrir un panier tout cuit en contre-attaque. Le même Gilyard finit cependant à 3/13 aux tirs, dont un vilain 0/8 à 3-points.