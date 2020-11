Les Cavaliers donnent une chance à Thon Maker

Non conservé par les Pistons, Thon Maker aura une chance de se montrer à Cleveland mais il va devoir faire ses preuves.

Le Plain Dealer nous apprend que l’intérieur a signé un contrat non garanti avec les Cavaliers. Il est donc invité au training camp et devra gagner sa place.

Une place qui est encore disponible puisque la franchise de Cleveland a coupé un élément samedi (Rayjon Tucker) et se retrouve avec 14 joueurs sous contrat. L’ancien intérieur des Pistons et des Bucks, qui manque de régularité dans ses performances malgré son potentiel, sera en concurrence avec Charles Matthews, Marques Bolden et Levi Randolph.

Sans oublier que les Cavaliers sont déjà bien fournis à l’intérieur avec les présences d’Andre Drummond, Kevin Love et JaVale McGee.