Grosse concurrence pour les Wizards sur le cas Davis Bertans

C’est la priorité de l’automne pour les Wizards : prolonger Davis Bertans. Les dirigeants le répètent d’ailleurs depuis quasiment un an. En fait, depuis que le Letton a doublé ses stats et qu’il est devenu l’un des meilleurs shooteurs de la NBA. En février dernier, Washington avait refusé quelques offres, et NBC Sports prévient que d’autres vont arriver sur leur bureau.

Comme Bertans est free agent non protégé, les Wizards n’ont pas forcément la main sur le dossier, mais ils peuvent lui proposer un contrat de cinq ans, et dépasser le salary cap pour lui offrir un très beau contrat.

Face à eux, les équipes qui ont beaucoup d’argent comme les Hawks, les Suns et les Knicks, mais aussi les candidats au titre. Eh oui, nos confrères rapportent que des équipes sont prêtes à récupérer le Letton via un « sign-and-trade« . C’est très rare ces dernières années, mais peut-être qu’une équipe à l’effectif bien fourni peut envoyer un ou deux joueurs contre Bertans.

Ce qui n’empêche pas que le joueur aura son mot à dire, et sa franchise aussi. Mais c’est le signe que l’ancien ailier des Spurs est très demandé, et que tous les moyens sont bons pour l’attirer. Pas de quoi faire sourciller le GM Tommy Sheppard. Voici ce qu’il disait en décembre dernier.

« C’est exactement le type de joueur qu’on veut pour notre franchise. Je crois qu’il veut être ici. Le business se fera naturellement. Il y a tellement de blabla dans cette ligue. Ça vient la plupart du temps d’équipes qui adoreraient avoir Davis. Eh bien, devinez quoi ? Une des équipes qui adorerait l’avoir, l’a. On a l’intention de le garder. Nous sommes ravis de son développement. »

LEXIQUE

Sign-and-trade : opération qui consiste à signer un de ses free agents pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un de leurs joueurs sans aucune compensation. C’est ce qu’on fait les Sixers l’an passé avec Jimmy Butler avant qu’il ne parte pour Miami.