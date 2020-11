La blessure de Jonathan Isaac a toujours du mal à passer pour Steve Clifford

Si le bilan du Magic dans la « bulle » aura été mitigé, la franchise floridienne ayant logiquement été éliminée par Milwaukee (4-1) au premier tour des playoffs, Steve Clifford ne peut s’empêcher de ressasser ce qui aura été l’un des tournants de l’aventure d’Orlando à Disney, à savoir la grave blessure de Jonathan Isaac, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche dès le deuxième match.

Avec celle d’Aaron Gordon, à la cuisse, survenue quatre jours plus tard, le coach du Magic a ainsi perdu ses deux joueurs à même de pouvoir gêner Giannis Antetokounmpo en défense pour le premier tour des playoffs. Un vrai regret, d’autant plus que son équipe a presque fait jeu égal avec les Bucks à chaque match.

« J’étais vraiment heureux d’être avec nos gars. En allant là-bas, avouons-le, on ne savait pas comme ça allait se passer. Est-ce que les gars vont avoir le mal du pays ? Est-ce qu’ils vont se souffrir mentalement à cause des restrictions ? Mais pour être honnête, nous nous sommes entraînés bien mieux que je ne l’espérais. Jusqu’à ce que les blessures n’arrivent » confie-t-il. « On a joué Brooklyn lors du premier match, et plus je regardais la vidéo, plus je me disais : « On peut vraiment faire des progrès sur les deux semaines à venir ». Puis Jonathan (Isaac) est tombé, Michael Carter-Williams s’est blessé à son tour et Aaron Gordon aussi ».

Un moment « difficile à gérer »

Certes, les blessures font « partie du jeu » comme l’ajoute Steve Clifford, mais la perte de Jonathan Isaac a non seulement privé l’effectif floridien d’un apport de choix, mais a aussi affecté le reste de l’équipe.

« Sa blessure a été décourageante », ajoute ainsi l’entraîneur floridien. « Il avait travaillé si dur pour revenir. Il y venait parfois deux fois par jour pendant sa rééducation, le matin pour faire sa physiothérapie, et des trucs en salle de musculation, puis il revenait l’après-midi pour être sur le terrain. Tous ses coéquipiers l’ont vu. En plus, il a un tel caractère qu’il est facile de l’encourager. Ça a été difficile à gérer ».

Heureusement pour Steve Clifford, d’autres joueurs ont pu se montrer. Nikola Vucevic a sorti une belle série et le tandem Clark-Birch a été davantage mis à contribution, le tout constituant déjà une bonne base de travail.

« Les blessures nous ont évidemment affectés, mais je trouve qu’on a bien résisté. On a beaucoup mieux joué avec le temps. En playoffs, avec les gars qu’on avait, j’étais fier de la façon dont on a joué. Et il y a des choses sur lesquelles on peut s’appuyer. Ça a été génial pour Markelle (Fultz) de jouer contre Eric Bledsoe par exemple ».