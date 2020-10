Play-in, vacances de mi-saison, bulles régionales : la NBA veut tout faire pour relancer la machine à Noël

ESPN confirme que la NBA aimerait une saison à 72 matchs qui commencerait le 22 décembre et finirait avant le début des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet, avec de nouveau un « play-in ». L’autre alternative, un départ au « Martin Luther King Day » le 18 janvier, opposerait la fin de la saison NBA à la NFL et aux Jeux olympiques, en plus de compliquer un retour à la normale pour la saison 2021-2022.

La ligue pense également à élaborer son calendrier en deux parties, pour s’adapter en fonction des matchs qui pourraient être reportés à cause du Covid-19.

En sachant que ceux-ci pourraient être rejoués lors des vacances de mi-saison que la NBA envisage de planifier à la place du All-Star Weekend. Ce dernier devait être organisé à Indianapolis mais la situation rend sa tenue peu probable. Ça permettra aux joueurs de se reposer dans cette saison qui promet d’être éprouvante.

Toujours par souci d’économie et de précaution pour les organismes, la NBA est ouverte à l’idée des « bulles régionales » afin de limiter les déplacements et l’exposition au virus. Comme la MLB l’a fait pour la reprise de sa saison. Avec le grand espoir d’accueillir de nouveau des fans, comme en MLB.

Reste à discuter de tout ça avec les patrons des franchises et le syndicat des joueurs, qui refuse pour le moment la date de reprise du 22 décembre.