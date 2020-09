Erik Spoelstra beau perdant

Le Heat a manqué sa première balle de match dans sa série face aux Celtics pour une place en finale NBA. Vaincus 121-108 dans le Game 5 la nuit dernière, les Floridiens sont tombés sur une équipe de Boston qui ne voulait pas mourir et a fait basculer la rencontre au cours d’un troisième quart-temps quasi-parfait.

De ces 12 minutes, Erik Spoelstra regrette surtout d’avoir donné l’opportunité aux Celtics de se remettre en route, puis d’être inarrêtables.

« Il y a un peu de tout, a-t-il déclaré après la rencontre. On a manqué quelques tirs ouverts pour commencer le quart-temps, qui se sont transformés en contre-attaque qui ont boosté leur confiance, sur des paniers faciles. C’est une équipe qui a une grande force de frappe offensive. Quand ils voient le ballon rentrer, ils commencent à être plus agressifs et à mettre une tonne de pression sur notre peinture, un peu comme ils l’ont fait dans le Game 3. On n’a pas été en mesure de stopper ça, et ils ont continué jusqu’à la fin ».

Les hommes d’Erik Spoelstra ne devront pas céder face à la pression qui pourrait bien changer de camp lors du Game 6. Comme pour Miami au match précédent, tout n’est pas à remettre en cause. Les Celtics ont mérité leur victoire, leurs points forts sont identifiés, c’est maintenant à Miami de revenir plus fort ce dimanche, sous peine de devoir jouer sa place en finale sur un Game 7.

« On ne se laisse pas prendre par la nervosoité, a ajouté coach Spoelstra. Boston a très bien joué en deuxième mi-temps. Ils ont remporté et mérité ce qu’ils ont eu. On sait à quel point c’est dur de gagner en playoffs. On ne s’est pas suffisamment battus en défense et on en a payé le prix. Mais il faut féliciter Boston (…). On a le plus grand respect pour eux. On ne s’attend pas à ce que ce soit facile. Il faut le mériter. On continue d’apprendre afin d’essayer d’être prêt pour le prochain match ».