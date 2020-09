Le réveil de Markieff Morris

« Au dernier match, j’ai eu l’impression de n’avoir aucun impact du tout, et je ne parle même pas de mettre des tirs. Je n’ai rien fait, même pas pris un rebond. Je me sus dit que je pourrais être un peu plus agressif, d’autant que j’ai le sentiment que cette série est faite pour moi. Je colle bien au mode « small ball » de cette équipe ».

Alors qu’il avait touché le fond dans le Game 1, rendant un zéro pointé sur toute la ligne en 9 minutes de jeu, Markieff Morris a retrouvé la lumière cette nuit. Son coup de chaud à 3-points dans le premier quart-temps (4/4) a permis aux Californiens de démarrer le match du bon pied (36-20).

Même si les Rockets sont revenus dans la partie après le repos, Los Angeles n’a pas lâché le morceau, à l’image de son numéro 88, qui a égalisé à 94-94 au début du quatrième quart-temps puis a gobé trois précieux rebonds en fin de partie afin d’assurer la victoire.

Soulagé et mobilisé pour la suite

Le succès des « Purple & Gold » a été collectif, et Markieff Morris a apporté une contribution plus que bienvenue en scorant 16 points, soit presque autant que depuis le début des playoffs !

« Markieff a été spectaculaire en sortie de banc, apportant instantanément en attaque avec sa hargne« , s’est réjoui LeBron James après la rencontre. « On adore l’avoir sur le terrain. Il a été incroyable pour nous dans ce premier quart-temps ».

Plus qu’un soulagement, ce match va permettre à Markieff Morris de se remettre la tête à l’endroit pour la suite d’une série au cours de laquelle il espère à nouveau se distinguer, que ce soit au scoring ou pour prendre des rebonds, « le genre de détails qui va nous faire gagner la série », glisse-t-il.

« Il était temps que je commence à mettre des tirs. Je n’en ai pas mis depuis que je suis ici, vraiment » a-t-il rappelé. « Pourtant, je suis prêt pour les playoffs. Chaque fois que le coach aura besoin de moi, c’est ce que je ferai. J’ai juste mis quelques tirs aujourd’hui, j’ai bien défendu et le coach m’a accompagné. Quoi qu’il en soit, je vais tout donner à chaque fois que j’entrerai sur le terrain et faire ce qu’il faut, être dur et mettre des tirs ».