Malcolm Brogdon et d’autres Pacers mécontents du système offensif de Nate McMillan

Si son licenciement a surpris tout le monde, c’est parce que les Pacers avaient annoncé une prolongation de contrat pour Nate McMillan il y a tout juste deux semaines.

Pourtant, depuis quelque temps, les rumeurs disaient bien que l’entraîneur d’Indiana était sur un siège éjectable.

En remportant six des huit derniers matchs de saison régulière dans la « bulle » pour récupérer la 4e place à l’Est, malgré l’absence de Domantas Sabonis et Jeremy Lamb, Nate McMillan avait d’abord prouvé que ses principes étaient solides, afin de compenser les nombreuses blessures. Le problème, c’est qu’il a ensuite été dépassé lors de la série face au Heat, récoltant un troisième « sweep » au premier tour en quatre saisons à la tête de l’équipe.

Selon l’Indianapolis Star, quatre joueurs importants se sont ainsi plaints de la vision tactique du coach, avec une attaque qui faisait trop de place au jeu en isolation, et une défense épuisante, avec un minimum de « switchs » défensifs jusqu’au Game 4. De quoi épuiser les arrières, obligés de courir et batailler contre les écrans.

Malcolm Brogdon aurait ainsi été parmi les plus critiques. De quoi pousser la direction du club, le GM Kevin Pritchard et le propriétaire Herb Simon, à pousser Nate McMillan vers la sortie, avec l’ambition de recruter un coach capable de moderniser l’attaque de l’équipe… et de lui faire enfin passer le premier tour des playoffs.