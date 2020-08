Le Thunder inquiet pour Luguentz Dort

Même si les coaches ménagent leurs joueurs, les petits et gros pépins s’enchaînent, et face au Heat, c’est Luguentz Dort qui est sorti pour blessure après huit minutes, suite à un choc avec Jae Crowder, lui aussi sorti sur le coup. Titulaire, le Canadien s’est blessé au genou, et il passera une IRM ce jeudi pour connaître la gravité de sa blessure.

« On espère que ce n’est pas trop grave, et qu’il sera de retour rapidement » a réagi Billy Donovan. « On ne sait pas vraiment à quoi ressemblera notre équipe tant qu’on n’aura pas l’effectif au complet. On espère que ce sera possible vendredi face aux Clippers, et qu’on verra tous les joueurs avant les playoffs. »

Pour Schroder, ça devrait être possible. En revanche, on doute que Dort soit opérationnel. Titulaire, il devrait laisser sa place à Terrence Ferguson, ou au revenant Andre Roberson, dont le profil défensif permettra d’équilibrer le cinq du Thunder.