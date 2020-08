Sacramento, une 14e année de suite sans playoffs

Chaque été, on se dit que c’est la bonne, et que les Kings ont enfin l’effectif pour retrouver le Top 8. Et ça fait désormais 14 années de suite qu’ils échouent. Invités dans la « bulle », les coéquipiers de Bogdan Bogdanovic n’ont guère fait illusion, et à aucun moment, on a eu le sentiment que cette équipe était animée par une vraie volonté d’aller chercher la 8e place. Exactement comme les Pelicans.

« On doit être réguliers. L’irrégularité nous a tués toute l’année » résume Cory Joseph dans le Sacramento Bee. « On possède une équipe très talentueuse et c’est pour ça que c’est très décevant d’être dans cette position. On doit retenir la leçon et revenir plus fort. »

C’est encore et toujours le même refrain, et après les promesses de l’année, l’équipe semble avoir régressé. C’est terrible alors que l’équipe avait effectué un recrutement intéressant, avec notamment un entraîneur dont les qualités semblaient coller au groupe.

Changer d’état d’esprit

« Ça signifie qu’on n’est pas encore à ce niveau » lâche Luke Walton. « Cela fait partie de ces choses qu’on entend toujours de la part des joueurs à propos du bénéfice tiré des playoffs et de l’expérience, et ça les pousse à aller encore plus loin car on veut y retourner. Aujourd’hui, nous n’en sommes pas encore là. Malheureusement, notre seule manière d’en retenir la leçon, c’est d’en ressentir la douleur et cette douleur doit être assez conséquente. Il faut que ça fasse suffisamment mal pour qu’on ait la volonté de changer et d’insister encore plus. Et c’est pour cette raison que j’espère que cette bulle nous sert de leçon. »

Avec une victoire en six matches, Sacramento a raté ce passage à Disney World, et pour Walton, qui devra aussi se poser des questions sur ses méthodes, c’est une question d’état d’esprit. « On en doit prendre conscience et changer notre état d’esprit sur ce qu’il faut faire pour gagner. »

Aux Kings depuis trois ans, De’Aaron Fox est dépité. Il avait noté une progression et revoilà l’équipe qui régresse… « C’est juste une question de détails importants… Evidemment, on était dans la course l’an passé, et on était dans la course quand on est arrivé ici, et il s’agit juste de comprendre que chaque petite chose compte, que chaque seconde de chaque match compte. On ne peut pas avoir ces passages à vide sur le plan mental car lorsqu’on affronte des équipes de playoffs, des équipes expérimentées, elles savent y faire. C’est comme ça qu’on parvient à ce niveau, et je crois simplement qu’on n’y était pas. »