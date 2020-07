Pas encore à 100%, Bam Adebayo pense pouvoir vite retrouver le rythme

Malgré son revers (128-110), le Heat avait le sourire face aux Grizzlies puisqu’il a enregistré le retour de l’un de ses cadres : Bam Adebayo. Arrivé en retard dans la « bulle » en raison de sa contamination au Covid-19, l’intérieur de 23 ans a compilé 16 points, 4 rebonds et 3 passes en 25 minutes. Une prestation plutôt correcte.

Mais, cette nuit, l’essentiel était ailleurs pour les Floridiens car ils retrouvaient là un élément central de leur jeu, à quelques jours seulement de la reprise de la compétition. Pour autant, comme il l’a confié à ESPN après la rencontre, « Bam Bam » a encore du travail devant lui pour être en pleine possession de ses moyens.

« Ça fait du bien d’être de retour avec mes coéquipiers. Dans l’ensemble, je dirais que j’ai l’impression d’être de retour et que je suis prêt à retrouver mon rythme. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Donnez-moi un autre match et je serais à 100%. Si j’avais pu avoir deux scrimmages supplémentaires, j’aurais été prêt. »

Avec quasiment 16 points, 10 rebonds, 5 passes, 1 interception et 1 contre de moyenne sur la campagne actuelle, Bam Adebayo réalisait le meilleur exercice de sa (jeune) carrière avant que la saison ne soit suspendue. À tel point qu’il fait aujourd’hui partie des favoris au trophée de « Most Improved Player ».

Erik Spoelstra est bien évidemment satisfait de retrouver son pivot titulaire. « Il était assez vif et tranchant. La chose la plus importante était qu’il obtienne ces minutes pour qu’il travaille à retrouver son rythme. »

L’autre All-Star, Jimmy Butler, se dit lui aussi ravi de pouvoir à nouveau compter sur l’ancien élève de Kentucky, et sur un groupe au complet, à l’approche d’échéances capitales pour la franchise : « C’est toujours bien d’avoir l’un de nos meilleurs joueurs de retour. Quelqu’un qui fait tellement de bonnes choses, qui sait où tout le monde est censé se trouver sur le parquet et qui joue terriblement dur. Il est l’un de nos leaders et il nous a manqué. Nous sommes heureux de l’avoir à nouveau parmi nous, tout comme [Kendrick Nunn] et le reste du groupe. »