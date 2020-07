À Miami, Bam Adebayo et Kendrick Nunn manquent à l’appel

Ça y est : quatre mois après la suspension de la saison, les franchises NBA ont pu de nouveau s’entraîner au complet – ou presque, en fonction des absences.

Au Heat par exemple, certains manquaient à l’appel : « On n’avait pas tout le monde, mais ceux qui n’étaient pas là avaient une excuse » a expliqué Erik Spoelstra après la session, dans des propos relayés par le Sun Sentinel. « Je ne peux pas faire de commentaire sur qui, et pourquoi. » Goran Dragic s’est chargé de donner les noms.

« On espère que Bam et K-Nunn pourront venir, qu’on sera au complet, et qu’on pourra faire des ravages. » Pour ce qui est du « pourquoi », le Sun Sentinel explique que deux joueurs n’ont pas pu voyager avec leurs camarades à cause d’un souci au niveau des tests : on peut donc penser qu’ils ont été testés positifs.

En outre, quand on a appris que Derrick Jones Jr. avait été contaminé il y a quelques jours, un autre joueur l’avait été aussi, sans qu’on connaisse son identité.

Le sixième homme et son entraîneur se sont par contre entendus sur le fait que tout le monde a envie de s’entraîner, est content de se retrouver, et veut faire le maximum pour la fin de saison. En espérant que l’absence de deux joueurs clés et les conséquences potentielles du virus ne remettent pas en cause leurs plans.