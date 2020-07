Bientôt free agent, Brandon Ingram fait passer son prochain contrat au second plan

Il y a un an, Brandon Ingram se remettait doucement d’une opération compliquée : une décompression chirurgicale au niveau du thorax en raison d’une phlébite au bras droit. Un caillot de sang s’était formé, et lui avait coûté toute la fin de saison avec les Lakers.

Depuis, il a rejoint les Pelicans, il est devenu l’un des meilleurs marqueurs de la NBA, et il se prépare à toucher le pactole cet été puisqu’il sera free agent protégé début octobre. Une perspective qui aurait pu l’amener à zapper la reprise de la saison pour ne prendre aucun risque, notamment au niveau des blessures.

« La question se posera davantage après la saison » a-t-il répondu à ESPN sur le fait de penser à son futur contrat. « Après avoir été éloigné des terrains l’année dernière, cette saison, j’étais surtout concentré sur le fait d’être avec mes coéquipiers et de simplement jouer au basket. Aujourd’hui, je suis dans un nouvel état d’esprit, et je pense que jouer [dans la « bulle »] pourrait m’aider. »

Du côté de la direction, on l’avait prévenu qu’il ne serait pas prolongé avant la saison car les dirigeants avaient besoin de savoir s’il était totalement rétabli. La réponse est « oui », et aujourd’hui, il ne fait aucun doute qu’ils mettront le paquet pour le conserver. Même chose pour Lonzo Ball, lui aussi arrivé des Lakers l’été dernier. Ce dernier peut aussi être prolongé dès cet été, pour éviter qu’il ne teste le marché dans un an.

« On regarde tout ça avec la profonde conviction que Lonzo et Brandon veulent faire partie de l’avenir ici, et on pense que cela se produira. On va continuer à travailler de ce point de vue parce qu’ils ont été très, très clairs dans leurs souhaits de poursuivre leur carrière ici » résumait il y a quelques jours David Griffin, l’homme fort du club.

Seule inconnue, le montant du salary cap. Un obstacle qui empêche pour l’instant de faire des propositions concrètes, même si plusieurs scénarios sont déjà sur la table.