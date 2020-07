Les Pelicans ont plusieurs scénarios pour prolonger Lonzo Ball et Brandon Ingram

Dans un long entretien en visioconférence, David Griffin s’est livré sur la probable évolution à la baisse du salary cap la saison prochaine et la situation de sa masse salariale des Pelicans qu’il va devoir garder à l’œil.

« C’est un défi difficile, comme ça l’est pour l’ensemble de la ligue, » a-t-il indiqué sur NBA.com. « On ne sait pas quel sera le montant du salary cap, ou quand la saison suivante va commencer, tout ça va être un défi pour tout le monde. Donc je pense qu’on va avoir un délai très court pour construire notre équipe et peu de temps à consacrer aux données concernant le montant du salary cap ».

David Griffin a ajouté qu’il avait mis le directeur des opérations basket (Shane Kupperman) et son équipe sur le coup afin de plancher sur tous les scénarios possibles.

« Ils ont littéralement préparé un scénario virtuel pour chaque situation, en fonction de ce à quoi le cap pourrait ressembler, ce que ça signifierait pour nous afin de pouvoir anticiper pour attirer des free agents et prolonger les gars qu’on veut garder. C’est un défi, un défi pour tout le monde ».

La chute potentielle du salary cap dans les années à venir est donc analysée en profondeur par le « front office » des Pelicans. Et il y a fort à parier que les scénarios dégagés doivent surtout impliquer la nécessité de prolonger Lonzo Ball et Brandon Ingram afin d’épauler Zion Williamson pour quatre, voire cinq ans.

Le premier dispose d’une année de contrat à 11 millions de dollars sur 2020-2021 et d’une « qualifying offer » à activer en 2021-2022, à 14.3 millions, afin d’en faire un free agent protégé en 2021, tandis que le second sera free agent protégé dès la fin de cette saison avec une « qualifying offer » à 9.4 millions sur la saison prochaine.

« On regarde tout ça avec la profonde conviction que Lonzo et Brandon veulent faire partie de l’avenir ici, et on pense que cela se produira. On va continuer à travailler de ce point de vue parce qu’ils ont été très, très clairs dans leurs souhaits de poursuivre leur carrière ici ».