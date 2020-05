Draft 2020 : la NCAA reporte la date pour se rétracter

Comme chaque année, les « underclassmen » sont nombreux à s’être inscrits dans la Draft, et initialement, ceux qui n’ont pas encore signé avec un agent avaient jusqu’au 3 juin pour confirmer cette inscription, ou au contraire faire marche arrière et revenir dans leur université.

Mais face à l’incertitude liée à la crise du coronavirus, la NCAA a décidé de reporter cette date sine die.

Dans leur communiqué, les instances universitaires expliquent que c’est pour le bien-être et la santé des étudiants qu’elle a choisi de reporter cette date, mais aussi pour qu’ils puissent collecter des informations plus précises. Habituellement, la date-butoir est fixée après le Draft combine et la « lottery », sauf que la NBA les a reportées et qu’il est impossible en l’état, pour les joueurs universitaires et les autres, de s’exercer devant des dirigeants, et donc d’évaluer leur cote.

Il faut évidemment s’attendre à ce que la NBA reporte la Draft, prévue pour le 25 juin prochain. Mais la décision sera prise après la reprise, ou non, de la saison.