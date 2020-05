Malgré le Covid-19 et les risques liés à son âge, Mike D’Antoni ne serait pas inquiet de reprendre

Récemment, un GM expliquait qu’il était « probable que les personnes de plus de 60 ans ayant des conditions préexistantes » soient empêchées de reprendre la saison, si cette dernière venait à repartir.



Parmi ces personnes, on trouve bien évidemment quelques coaches NBA. Ils sont six exactement à dépasser la barre des 60 ans : Gregg Popovich (71 ans), Alvin Gentry (66 ans), Dwane Casey et Terry Stotts (63 ans), Rick Carlisle (61 ans) et Mike D’Antoni (69 ans).

Le coach des Rockets est donc le deuxième plus âgé de la ligue derrière son homologue de San Antonio et on sait que passé les 65 ans, les risques de mortalité sont bien plus élevés. Mais d’après les informations d’ESPN, il n’aurait aucune appréhension ou peur à l’idée de retrouver son activité.

Rassuré par le discours d’Adam Silver et confiant que la ligue va mettre en place un protocole sécurisé si la saison devait reprendre, l’ancien coach des Suns, des Lakers ou des Knicks semble convaincu que le patron de la NBA ne prendra aucun risque inutile pour la santé des coaches, des staffs et des joueurs.