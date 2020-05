Devin Booker dresse un bilan positif de la saison

Derniers de la conférence Ouest lors de l’exercice 2018-2019 avec 19 victoires au compteur, les Suns ne pouvaient (quasiment) pas faire pire cette année. Avec un bilan de 23 victoires pour 39 défaites, Phoenix a en effet progressé même si le chemin vers les sommets reste encore long.

Pour Devin Booker, si la saison venait 2019-2020 venait à s’arrêter là, le sentiment global serait plutôt positif, notamment lorsqu’on prend en compte les péripéties vécues par le groupe, entre la suspension de Deandre Ayton et les blessures de nombreux joueurs. L’objectif numéro 1 de son coach, Monty Williams, qui était de donner une identité plus affirmée, est en tout cas rempli.

« C’était le plus gros challenge de Monty avant d’attaquer la saison, » a-t-il rappelé sur Dime. « Quand il est arrivé, on a beaucoup parlé, et sa priorité, c’était qu’on devait changer la perception de nos adversaires, la façon dont eux nous voyaient. Même si ça passe par le fait de jouer un peu plus dur, plus physique, il faut que les gens comprennent qu’ils vont jouer contre des joueurs talentueux et qui se donnent à fond. Je pense qu’on a souvent répondu présent là-dessus, particulièrement en début de saison, avant de devoir composer avec les blessures. On était au meilleur de notre forme quand notre roster était au complet cette saison. On a montré qu’on ne se laisserait pas marcher dessus, et je pense que c’est la première étape dans le processus de recréation d’une franchise ou d’une identité : gagner le respect de la ligue ».

Un groupe mieux armé

Personnellement, la star des Suns estime aussi avoir progressé, avec de meilleurs pourcentages aux tirs qui soulignent une meilleure lecture du jeu.

« Je dirais que c’est juste de l’efficacité, savoir jouer au sein d’un système, trouver le bon équilibre en étant agressif et en même temps voir les opportunités pour mes coéquipiers », a-t-il ajouté.

Récompensé par une première sélection au All-Star Game, son rêve depuis tout petit, Devin Booker n’oublie pas pour autant que cette distinction personnelle est aussi le fruit du travail de ses coéquipiers. Dans sa quête d’excellence, le shooteur des Suns a aussi pour mission de faire briller ses coéquipiers.

Mais cette année, il s’est aussi rendu compte qu’il avait beaucoup appris de ses coéquipiers, comme un Ricky Rubio.

« Ça m’a toujours tenu à cœur d’essayer de jouer comme il fallait, de ne pas être unidimensionnel, mais de savoir un peu tout faire, » a poursuivi Devin Booker. « Le jeu s’est transformé vers un basket sans position pour les joueurs, où on voit des cinq plus petits et dans lequel tout le monde apprend à jouer en faisant toutes les choses et non en restant enfermé sur un truc. Il y a aussi le fait que Monty est arrivé et qu’il a mis en place ce système avec nos forces en présence. Ça a aussi beaucoup aidé mon jeu à se développer, de jouer avec Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr, Dario Saric, Aron Baynes, des gars qui ont l’expérience des playoffs. Clairement, mon jeu s’est amélioré cette année grâce aux joueurs que j’avais à mes côtés ».