Kevin Love demande aux joueurs de Cleveland de faire leur autocritique

Arrivé en 2014 à Cleveland, Kevin Love va connaître son cinquième coach en six ans ! Mais le départ de John Beilein n’est pas comme les autres. « Je n’avais jamais vu un coach démissionnaire ou viré venir nous parler » raconte-t-il. « J’ai simplement trouvé ça très fort de le voir aussi vulnérable et de nous traiter avec respect et empathie. »

Alors qu’il s’était engagé pour cinq ans, l’ancien coach de Michigan a déjà fait ses valises, remplacé par son adjoint et spécialiste des missions d’intérim, J.B. Bickerstaff. Pour sa part, John Beilein devrait occuper un autre poste au sein de l’organigramme de la franchise, et Kevin Love assure que les torts n’étaient pas uniquement de son côté. Sa méthode ne passait pas, mais les joueurs n’ont pas fait tous les efforts possibles.

« J’ai été indigne à certains moments cette saison »

« Nous, joueurs, d’une certaine façon, et vraiment de bien des manières, nous aurions pu mieux faire » poursuit l’intérieur. « Évidemment, nous avons beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe. En tant que vétérans, on essaie d’aider les jeunes, aussi bien que le staff. Quand vous regardez l’ensemble des choses et leur accumulation, c’est là que vous commencez à comprendre cette histoire. Et ça ne dépend pas d’une seule personne. »

Avec seulement 14 victoires, les Cavaliers affichent le deuxième plus mauvais bilan de la NBA. La saison est foutue, et la franchise va se « battre » pour décrocher une belle place lors de la prochaine Draft. Mais pour Kevin Love, il ne faut surtout pas balancer la deuxième partie de saison.

« On doit faire un petit bilan sur nous-mêmes » estime le champion NBA 2016. « On doit se regarder dans la glace aussi. J’ai déjà parlé de ce test de se regarder dans le miroir. Moi le premier, j’ai été indigne à certains moments cette saison. Je me suis laissé aller à ne plus donner le meilleur de moi-même et personne n’aime ça. Il s’agit vraiment de trouver un moyen de s’améliorer, et à partir de là, d’essayer de réunir tous ces éléments. »