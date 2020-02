Darius Bazley absent plusieurs semaines

S’il ne fait pas beaucoup parler de lui, Darius Bazley a le mérite d’avoir une place dans la rotation de Billy Donovan, qui lui a permis jusqu’à maintenant de jouer 17 minutes de moyenne sur 53 matchs, dont 8 comme titulaire.

Malheureusement pour lui, un choc subi contre Boston dimanche soir au genou va le forcer à devoir s’arrêter un peu plus longtemps que les dix jours de vacances qui arrivent : The Athletic annonce que le 23e choix de la dernière Draft sera absent entre quatre et six semaines, au minimum.

Une mauvaise nouvelle pour le rookie et pour OKC, 6e à l’Ouest, mais qui reste sur quatre défaites en cinq matchs.