Trois Celtics au prochain All-Star Game ?

« N’oubliez pas de voter pour Tatum et Brown pour le All-Star Game. S’il vous plaît, votez pour eux« . C’est Enes Kanter qui se pose en « directeur de campagne » pour le All-Star Game 2020 et le Turc fera tout son possible pour convaincre le public que Jayson Tatum et Jaylen Brown méritent de décrocher leur première étoile. Pour Daniel Theis, c’est aussi une évidence. « Je pense qu’on aura trois joueurs, et ils le méritent. Individuellement, ils jouent très bien, et sur le plan collectif, on a le second bilan de la conférence Est. »

Le 3e, c’est évidemment Kemba Walker et l’ancien meneur des Hornets pourrait donc être accompagné de ses deux coéquipiers, auteurs tous les deux d’un match à 30 points et plus vendredi soir face à Cleveland. En nette progression, Jayson Tatum et Jaylen Brown forment d’ailleurs avec Kemba Walker le seul trio de la NBA à plus de 20 points de moyenne chacun.

« Jaylen et moi, on essaie simplement de jouer juste » réagit Jayson Tatum à propos de leur efficacité conjointe. « Evidemment, on doit mettre nos tirs, mais on essaie de faire le bon geste et tout le monde participe. Chaque soir, ce sera quelqu’un de différent, et ce soir, c’était nous deux ».

Beaucoup de nouveaux All-Stars cette saison ?

Tous les deux ont atteint la barre des 30 points à quatre reprises cette saison, et tous les deux ont déjà battu leur record en carrière. Dans une conférence Est certes affaiblie par les blessures et les départs, et du même coup plus ouverte, les deux internationaux auront tout de même de la concurrence pour aller au All-Star Game. Parmi les joueurs susceptibles de décrocher une première sélection, on pense à Pascal Siakam, Bam Adebayo, Tobias Harris ou encore Spencer Dinwiddie et Domantas Sabonis. Sans oublier les habitués comme Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Bradley Beal ou Ben Simmons.

Pour Jaylen Brown, le plus important, c’est l’avenir, et notamment les playoffs. « On a beaucoup de bons joueurs, et on doit trouver le bon équilibre » conclut-il sur Masslive.com. « On doit faire les bons choix, les bonnes lectures et continuer de s’améliorer. Le meilleur est devant nous, et collectivement, on doit poursuivre nos progrès, et se concentrer d’abord sur nous avant les adversaires. On doit mieux jouer. On a l’intention d’aller loin en playoffs, et chaque match compte, et chaque match est une occasion de s’améliorer. »