Encore des blessés à Toronto…

C’est le chassé-croisé perpétuel à l’infirmerie des Raptors. Quelques jours après les retours de Kyle Lowry et de Serge Ibaka, c’est Fred VanVleet qui s’est blessé au genou, et cette nuit, ce sont deux titulaires de plus qui ont abandonné leurs coéquipiers. Il y a d’abord eu Marc Gasol touché à l’arrière de la cuisse gauche, et qui a rejoint directement les vestiaires dès le premier quart-temps.

Puis, c’est Norman Powell, touché à l’épaule lors d’un choc avec Blake Griffin, qui a jeté l’éponge à trois minutes de la fin du match. C’est l’épaule gauche qui est touchée, et elle lui avait fait manquer 21 matches la saison passée. « C’est très préoccupant, et il avait l’impression d’avoir très mal« a réagi Nick Nurse après le match. « Ces deux gars étaient vraiment sur un bon rythme en ce moment. C’est une victoire qui se paie cher. »

Ces possibles absences pourraient faire le bonheur d’un Pat McCaw, qui a joué 27 minutes la nuit dernière, ou de Chris Boucher, très efficace par séquences, mais à qui Nick Nurse a du mal à trouver du temps de jeu.

« Ce n’est pas une chose facile à trouver » reconnaissait le coach de Toronto avant le match. « Si je donne plus de minutes à quelqu’un, ça signifie que dans le même temps, j’en enlève à un autre, et je ne sais pas à qui en ce moment. Est-ce que j’en enlève à Pascal ? Peut-être. Je ne pense pas que OG (Anunoby) soit en position d’en perdre, et il en veut même plus. Serge est déjà très bas. Marc Gasol aussi. Il n’y a pas beaucoup de minutes disponibles, et je vais continuer de chercher un moyen d’accroître son rôle. »

Peut-être que la blessure de Gasol sera la solution… comme avait été celle d’Ibaka le mois dernier.